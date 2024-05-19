«Все мы помним подвиг». Мемориальную доску в память о погибшем лётчике Никите Куконенко открыли в Полоцке
Сегодня, 19 мая, Беларусь вспоминает подвиг военных летчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. 19 мая 2021 года пилоты трагически погибли на окраине Барановичей, выполняя тренировочный полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обнаружив отказ систем, экипаж по инструкции должен был катапультироваться, но напарники приняли решение остаться в кабине и ценой своих жизней отвести воздушное судно от жилых построек. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента летчикам посмертно присвоено звание «Герой Беларуси».
В день годовщины их гибели в Полоцке в честь одного из летчиков открыли мемориальную доску. Митинг на улице Хруцкого – возле дома, где жил Никита Куконенко, собрал сотни человек. Почтить его память пришли родные и близкие, сослуживцы, воспитанники кадетского училища, представители трудовых коллективов, силовых ведомств, депутатский корпус и духовенство. Инициатором создания мемориальной доски стала политическая партия «Белая Русь», автором – известный скульптор Александр Дранец. В барельефе, установленном на пожертвования жителей региона, навечно застыл 22-летний парень, чья жизнь оборвалась три года назад.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии «Белая Русь»:
Увековечить память героя, человека, который пожертвовал своей жизнью, спасая жизни других людей. Именно поэтому партия «Белая Русь» и депутатский корпус нашей страны выступили с такой инициативой и успешно реализовали. Но в принципе это было всенародное дело – средства на установку мемориальной доски собирали всем миром. Это говорит о том, что Никита Куконенко по-настоящему Герой Беларуси.
Ян Макаренко, сослуживец Никиты Куконенко:
Все мы помним подвиг Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика, мы гордимся их поступком, потому как каждый летчик, который выполняет полеты, в частности над населенными пунктами, при отказе системы самолета поступил бы так же. Поступок очень тяжелый морально и физически, это героические действия.
Молитва об упокоении Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика звучала в Свято-Покровском храме. Здесь прошла панихида в память о погибших.