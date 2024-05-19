«Все мы помним подвиг». Мемориальную доску в память о погибшем лётчике Никите Куконенко открыли в Полоцке

Сегодня, 19 мая, Беларусь вспоминает подвиг военных летчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. 19 мая 2021 года пилоты трагически погибли на окраине Барановичей, выполняя тренировочный полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружив отказ систем, экипаж по инструкции должен был катапультироваться, но напарники приняли решение остаться в кабине и ценой своих жизней отвести воздушное судно от жилых построек. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента летчикам посмертно присвоено звание «Герой Беларуси».