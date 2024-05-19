В Беларуси готовят ко второму чтению проект закона о ветеранах

Усиление социальных гарантий, увеличение пенсий и дополнительные льготы. Депутаты Палаты представителей готовят ко второму чтению проект закона о ветеранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь важно учесть все мнения и предложения. Накануне их обсудили за круглым столом.

Предлагается установить новые подходы к присвоению статуса ветеран труда. Так, женщинам его присвоят при наличии 40 лет трудового стажа, мужчинам необходимо 45. И это с учетом учебы, службы в армии, ухода за детьми и пожилыми родителями. Став ветераном труда, человек вправе рассчитывать на прибавку к пенсии. Законопроектом также предусмотрены дополнительные меры социальных льгот.