В Беларуси готовят ко второму чтению проект закона о ветеранах
Усиление социальных гарантий, увеличение пенсий и дополнительные льготы. Депутаты Палаты представителей готовят ко второму чтению проект закона о ветеранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь важно учесть все мнения и предложения. Накануне их обсудили за круглым столом.
Предлагается установить новые подходы к присвоению статуса ветеран труда. Так, женщинам его присвоят при наличии 40 лет трудового стажа, мужчинам необходимо 45. И это с учетом учебы, службы в армии, ухода за детьми и пожилыми родителями. Став ветераном труда, человек вправе рассчитывать на прибавку к пенсии. Законопроектом также предусмотрены дополнительные меры социальных льгот.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После принятия проекта закона в первом чтении депутаты разъехались по избирательным кругам. Цель была – чтобы депутатов, которых у нас в стране 110 человек, обязательно максимально встречать в трудовых коллективах, встречать конкретные категории наших белорусов, тех, которые как раз ветераны боевых действий. Рассказали про это новшества, про новые подходы по каждой из категорий и получили обратную связь.
Тем, кто уже является ветераном труда, социальные гарантии будут сохранены. К слову, в Беларуси в настоящее время проживают около 1 миллиона 800 тысяч пенсионеров с этим статусом.