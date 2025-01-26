Прямой эфир

Александр Лукашенко на избирательном участке №1: «Не надо прессе ничего запрещать!»

26 января 2025 09:00
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Перемещаемся на избирательный участок номер один белорусской столицы. Он находится в Центральном районе Минска. Сюда для участия в выборах прибыл Александр Лукашенко. Глава государства намерен отдать свой голос за одного из кандидатов. Кроме того, вероятно, как это бывает всякий раз в день выборов, Президент ответит на вопросы журналистов.

Представители прессы здесь собрались до прибытия Александра Лукашенко. Самые нетерпеливые – уже к 7 утра. На данный момент полторы сотни журналистов аккредитованы для работы на участке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География обширная: Россия, Китай, Великобритания, Франция, Польша, Японии и многие другие. Собственно, интерес традиционно высокий, можно ожидать, что вопросы от прессы прозвучат по самым разным темам – узнать мнение Александра Лукашенко как опытного политика хотят многие.

Отметим, в составе участковой комиссии на участке 11 человек. Люди опытные, почти для всех эта избирательная кампания не первая. За ходом голосования следят и наблюдатели – международные и национальные. Накануне здесь побывали представители 6 стран. В прямом эфире показали, что происходит на участке №1.

Александр Лукашенко на избирательном участке №1: «Не надо прессе ничего запрещать!»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пресса как себя ведет? Но вы их не ограничивайте, одна просьба. Чтобы у них не было даже за что зацепиться. А то я знаю, мне доложили, кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ну ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но напряженная. И во избежание, чтобы там чего-то не произошло, наши пограничники запрещают. Журналисты хотят на границу ехать – надо их предупредить, что там серьезная ситуация. Хотите – идите. Поэтому не надо ничего запрещать. Во-первых, нам это не надо, а во-вторых, пусть видят нашу открытость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы хотите спросить, за кого, должен вам честно признаться – за всех.

# Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси

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