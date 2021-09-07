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«Все, как друзья, не отличают – узбеки, таджики». Иностранец о жизни и учёбе в Минске

07 сентября 2021 08:18
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Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.

«Все, как друзья, не отличают – узбеки, таджики». Иностранец о жизни и учёбе в Минске-1

Для иностранных гостей процесс адаптации особенно волнительный, но со всеми сложностями можно справится, если следовать своим целям. Интересно, как нашим гостям живется в столице?

«Все, как друзья, не отличают – узбеки, таджики». Иностранец о жизни и учёбе в Минске-3

Хасан Зариф Баходиров, студент БНТУ:
Немножко не верил в себя, что пришел, люди другие, город немножко другой. Это очень большой и хороший шанс для тех людей, которые хотят увеличить базу своих знаний. И мне нравится, что они пунктуальные и готовы учить всех, без национальности, они не разделяют нас. Все, как друзья, не отличают – узбеки, таджики. Для меня даже немножко быстро проходит время. Раз сюда пришли, надо знать, зачем пришли: учиться или просто так. Если пришли учиться, то никаких проблем не будет.

Комната для отдыха и конференц-зал. Как выглядит общежитие в «Студенческой деревне»? Смотрите здесь.

# Иностранные студенты в Беларуси # Валерия Яскевич

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