Комната для отдыха и конференц-зал. Как выглядит общежитие в «Студенческой деревне»?

Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.
Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.
Важный момент – заселение в общежитие. Процедура простая, но небыстрая.
Максим Маевский, студент 1 курса исторического факультета БГУ:
Заселение в общежитие прошло довольно-таки долго. Пока подашь документы, заселишься, все справки выдадут, пройдет ни один час. Соседи хорошие, замечательные, мы уже подружились.
Университетская жизнь неразрывно связана с общежитием. Именно это место чаще всего вспоминают выпускники. Общежитие № 18 «Студенческой деревни» гостеприимно распахнуло двери и готово встречать своих постояльцев и новичков. По мнению студентов, здесь всегда царит особая атмосфера. К слову, самые прилежные из них уже с головой окунулись в учебный процесс.
– Чем вы сейчас занимаетесь?
Марк Кураков, студент 1 курса БНТУ:
Я сейчас пишу конспект по физике.
– Вас уже загрузили в первые учебные дни?
– Вчера я немного пропустил, потому что дежурил по общежитию. Поэтому нужно писать, наверстывать.
– Что самое интересное в общежитии?
– Это готовка. Очень сильно люблю готовить.
– А у вас есть фирменное блюдо?
– Жареная картошка.
В каждом блоке общежития имеется оборудованная кухня, отдельный санузел и душевая кабина. Здесь созданы комфортные условия для проживания, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Есть комната для самоподготовки и отдыха, а на случай решения серьезных вопросов – конференц-зал. В этом году также открыли Центр китайского языка и культуры.
Студентов, проживающих в комплексе «Студенческая деревня», ждут всевозможные квесты, фестивали, спартакиады – очень насыщенная и разнообразная культурно-спортивная программа. А для тех, кто только заселился, в ближайшие дни будут организованы вечера знакомств и собрания по выбору актива. Если хотите сделать учебу в университете еще более продуктивной и незабываемой, будьте активными, заводите дружбу и учитесь всему, чему только можно.
«Планы у меня грандиозные». Первокурсники рассказали, чего ожидают от учёбы в университете – читать здесь.