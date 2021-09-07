Комната для отдыха и конференц-зал. Как выглядит общежитие в «Студенческой деревне»?

Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.

Важный момент – заселение в общежитие. Процедура простая, но небыстрая.

Максим Маевский, студент 1 курса исторического факультета БГУ:

Заселение в общежитие прошло довольно-таки долго. Пока подашь документы, заселишься, все справки выдадут, пройдет ни один час. Соседи хорошие, замечательные, мы уже подружились.

Университетская жизнь неразрывно связана с общежитием. Именно это место чаще всего вспоминают выпускники. Общежитие № 18 «Студенческой деревни» гостеприимно распахнуло двери и готово встречать своих постояльцев и новичков. По мнению студентов, здесь всегда царит особая атмосфера. К слову, самые прилежные из них уже с головой окунулись в учебный процесс. – Чем вы сейчас занимаетесь?

Марк Кураков, студент 1 курса БНТУ:

Я сейчас пишу конспект по физике. – Вас уже загрузили в первые учебные дни?

– Вчера я немного пропустил, потому что дежурил по общежитию. Поэтому нужно писать, наверстывать.

– Что самое интересное в общежитии?

– Это готовка. Очень сильно люблю готовить.

– А у вас есть фирменное блюдо?

– Жареная картошка.

В каждом блоке общежития имеется оборудованная кухня, отдельный санузел и душевая кабина. Здесь созданы комфортные условия для проживания, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Есть комната для самоподготовки и отдыха, а на случай решения серьезных вопросов – конференц-зал. В этом году также открыли Центр китайского языка и культуры.