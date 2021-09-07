От Постав до Дубровно. Витебская область встречает участников автопробега «Символ единства»

Новости Беларуси. Витебская область 7 сентября встречает участников всебелорусского автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это акция, которая объединила сотни патриотов по всей стране.

Колонна под государственными флагами держит путь по знаковым историческим местам. Это достопримечательности, памятники, связанные с событиями 17 сентября 1939 года, а также захоронения времен Великой Отечественной войны. В маршруте по Витебской области – больше 20 остановок в больших и малых населенных пунктах – от Постав до Дубровно. Главная цель марафона – сплотить белорусов в рамках Года и Дня народного единства, который впервые страна отметит 17 сентября.