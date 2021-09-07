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От Постав до Дубровно. Витебская область встречает участников автопробега «Символ единства»

07 сентября 2021 07:18
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Новости Беларуси. Витебская область 7 сентября встречает участников всебелорусского автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это акция, которая объединила сотни патриотов по всей стране.

От Постав до Дубровно. Витебская область встречает участников автопробега «Символ единства»-1

Колонна под государственными флагами держит путь по знаковым историческим местам. Это достопримечательности, памятники, связанные с событиями 17 сентября 1939 года, а также захоронения времен Великой Отечественной войны. В маршруте по Витебской области – больше 20 остановок в больших и малых населенных пунктах – от Постав до Дубровно. Главная цель марафона – сплотить белорусов в рамках Года и Дня народного единства, который впервые страна отметит 17 сентября.

Евгений Назаревич про автопробег «Символ единства»: мы должны передать эти исторические моменты подрастающему поколению (подробнее здесь)

От Постав до Дубровно. Витебская область встречает участников автопробега «Символ единства»-4

Символом автопробега стали мешочки с зерном нового урожая, которые жители каждого района передают участникам акции. Из него впоследствии планируют испечь самый большой каравай Беларуси. Впереди у участников марафона Могилевская, Гомельская и Минская области. Всего по маршруту – 118 населенных пунктов, в общей сложности им предстоит проехать около 7 000 километров.

# Год народного единства # общество # Фотофакт

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