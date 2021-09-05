«Все его боятся». Какие мифы связаны с салом и почему его полезно есть каждый день?

С приходом осенних холодов рацион белорусов традиционно меняется. Нередко возникает желание побаловать себя кусочком вкусного сала, например, с хлебушком к борщу, рассказали в программе «Плюс-минус».

Однако многие боятся употреблять этот продукт, чтобы не навредить фигуре. И зря. Если в меру, конечно, сало полезно. Ешьте на здоровье – советуют специалисты.

Катерина Давыдова, врач диетолог-нутрициолог:

Сало на самом деле такой исключительный продукт, все его боятся. Все думают, что он будет как-то влиять на набор массы тела, на лишний вес. Однако в составе сала находятся полезные жиры животного происхождения. Это тот же холестерин, который уходит в метаболизм, и за счет него строятся гормоны, в частности половые гормоны.