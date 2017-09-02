Все для подготовки пловцов: первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи

Новости Беларуси. Первый бассейн, построенный в Минске по типовому проекту, открыли в микрорайоне Брилевичи. Современное спортивное сооружение спроектировано с минимальными затратами. При этом внутри имеется все необходимое, чтобы вырастить будущих чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплекс включает два бассейна, один из них – для совсем юных пловцов. Есть и специальные дорожки для людей с ограниченными возможностями. Одновременно осваивать различные техники плавания в бассейне могут до 70 человек.

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Это очень нужное место, потому что в этом районе на самом деле не хватало бассейнов, всем приходилось ездить или в центр, или в какую-то другую точку города, что было очень неудобно. Здесь есть все для того, чтобы подготовить ребят и вывести на определенный уровень даже в спортивном классе.