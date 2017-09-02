Пробеги и помоги ребенку: под Минском школьники своими ногами зарабатывали деньги для детской больницы медреабилитации
Новости Беларуси. Дети в помощь детям. Благотворительный марафон прошел 2 сентября под Минском. Собравший несколько сотен юных участников, он стал частью масштабной акции, которая проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы должны пробежать 100 тысяч километров. И если эта задача окажется по силам, то за каждые преодоленные метры организаторы перечислят деньги на нужды республиканской детской больницы.
Помочь детской больнице медицинской реабилитации. На этот призыв отозвалась и средняя школа в Острошицком городке. Благотворительный забег собрал около 400 человек. Преподаватели, родители, ученики, среди них и младший сын главы государства Николай Лукашенко. Старт – в 10 утра. И все это, чтобы поддержать детей в трудной ситуации.
Дистанция небольшая – чуть более километра. И все же цель акции куда масштабнее – пробежать всей страной 100 тысяч.
Этот забег – часть марафона помощи. Проходит он с 26 августа по 4 сентября. И каждый собранный рубль организаторы передадут в больницу, где лечатся дети с тяжелыми заболеваниями.
Чтобы справиться с вызовом, белорусам осталось преодолеть 35 тысяч километров. Причем внести лепту способен любой желающий – достаточно разместить результаты своей пробежки в социальных сетях. В случае успеха больница сможет закупить новое оборудование уже этой осенью.
Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Когда все делается ради ребенка, ради того, чтобы все-таки вернулось счастье в эту семью, чтобы он был восстановлен, чтобы он вернулся к жизни, чтобы качество жизни его стало лучше, вы знаете, любые средства хороши.
А это детишки, ради которых акция и задумывалась. Многие из них, как например, десятилетний Ваня, редко бывают дома – необходим почти постоянный контроль врачей. На забег мальчик смотрел из окна.
Иван:
Другие люди просто могут сказать: «Иди, ты нам не нужен». А эти люди, которые тут, поддерживают нас, помогают нам.
Надежда всегда помогает, даже в самые трудные минуты. В фильмах ее дарит супергерой, а здесь и сейчас спасти ребенка, который попал в ловушку к болезни, может просто пробежав пару километров.