Пробеги и помоги ребенку: под Минском школьники своими ногами зарабатывали деньги для детской больницы медреабилитации

Новости Беларуси. Дети в помощь детям. Благотворительный марафон прошел 2 сентября под Минском. Собравший несколько сотен юных участников, он стал частью масштабной акции, которая проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы должны пробежать 100 тысяч километров. И если эта задача окажется по силам, то за каждые преодоленные метры организаторы перечислят деньги на нужды республиканской детской больницы.

Помочь детской больнице медицинской реабилитации. На этот призыв отозвалась и средняя школа в Острошицком городке. Благотворительный забег собрал около 400 человек. Преподаватели, родители, ученики, среди них и младший сын главы государства Николай Лукашенко. Старт – в 10 утра. И все это, чтобы поддержать детей в трудной ситуации.