Все для комфортной жизни и успешной службы. После реконструкции открыт военный городок на полигоне Борисовский

Теперь здесь есть все для комфортной жизни и успешной службы: армейское общежитие, столовая, парковая зона. Обновлены также директрисы и мишенные поля. Всего в ходе работ восстановлено более 60 объектов.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки:

Это самый большой полигон Вооруженных Сил Республики Беларусь. Именно на этом полигоне проходят все основные мероприятия боевой подготовки, в том числе и основные мероприятия в ходе совместных стратегических учений «Запад-2017». Ни для кого не секрет, когда офицер, прапорщик, солдат живет в нормальных условиях, он также качественно будет выполнять и все стоящие перед ним задачи.

Новую инфраструктуру уже по достоинству оценили солдаты и сержанты, особенно из числа молодого пополнения. Для них такой комфорт еще и помощь в адаптации к армейской службе.