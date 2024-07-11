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«Музыка присутствует во мне». О творчестве, детях и любви к космосу рассказал певец Burito

11 июля 2024 15:08
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Бурнышев, солист группы Burito.

Александр Меженный, ведущий:
«Славянский базар» сохраняет традиции еще той эстрады и, конечно же, следит за новыми тенденциями. Даже твое присутствие на «Славянском базаре» говорит о многом, потому что как раз таки у тебя получается сочетать эти традиции и идти куда-то вперед. Насколько легко тебе сейчас работать?

«Музыка присутствует во мне». О творчестве, детях и любви к космосу рассказал певец Burito-1

Игорь Бурнышев, солист группы Burito:
Это не зависит от меня, это выше меня. Музыка присутствует во мне, а реализация – есть некий поток, который я оформляю в слова. То, что доходит до зрителя – это всегда в нескольких слоях. Есть обязательно смыслы между строк, есть смыслы, которые люди считывают на подсознании. Это выше меня, не могу объяснить. Творчество вообще сложно объяснить.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Меженный

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