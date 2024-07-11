«Музыка присутствует во мне». О творчестве, детях и любви к космосу рассказал певец Burito

Александр Меженный, ведущий: «Славянский базар» сохраняет традиции еще той эстрады и, конечно же, следит за новыми тенденциями. Даже твое присутствие на «Славянском базаре» говорит о многом, потому что как раз таки у тебя получается сочетать эти традиции и идти куда-то вперед. Насколько легко тебе сейчас работать?

Игорь Бурнышев, солист группы Burito:

Это не зависит от меня, это выше меня. Музыка присутствует во мне, а реализация – есть некий поток, который я оформляю в слова. То, что доходит до зрителя – это всегда в нескольких слоях. Есть обязательно смыслы между строк, есть смыслы, которые люди считывают на подсознании. Это выше меня, не могу объяснить. Творчество вообще сложно объяснить.