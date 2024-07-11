Прямой эфир

Охотники за эксклюзивом – как работают журналисты на фестивале «Славянский базар»?

11 июля 2024 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международный пресс-центр «Славянского базара» – сердце новостей фестиваля. Здесь никогда не спят, а заголовки с пометкой «срочно» разлетаются отсюда в разные концы мира. Причем это не только площадка для обмена свежими инфоповодами – здесь делятся опытом, дискутируют и устраивают мастер-классы.

Охотники за эксклюзивом – как работают журналисты на фестивале «Славянский базар»?-1

Юлия Вайлунова-Шинкевич, руководитель Международного пресс-центра:
В период фестиваля традиционно работает Международный пресс-центр. В 2024 году мы встречаем более 350 журналистов из самых разных стран мира. Ежедневно в программе пресс-центра несколько событий – это пресс-конференции, встречи в формате «Звездный час» с артистами, которые принимают участие в проектах фестиваля, презентации музыкальных альбомов. В этом году нас очень радует обновленная площадка, здесь очень комфортно работать. Мы рады приветствовать каждого журналиста.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Юлия Вайлунова-Шинкевич # Вероника Макаревич

Другие новости рубрики

Все новости
«Музыка присутствует во мне». О творчестве, детях и любви к космосу рассказал певец Burito
11 июля 2024 15:08

«Музыка присутствует во мне». О творчестве, детях и любви к космосу рассказал певец Burito

Злата Ярошевич о детском музыкальном конкурсе «Витебск»: когда пела, вложила душу
11 июля 2024 15:06

Злата Ярошевич о детском музыкальном конкурсе «Витебск»: когда пела, вложила душу

Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая проходит в Брестской области
11 июля 2024 14:06

Совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая проходит в Брестской области