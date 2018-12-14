Почему чёрно-белая пленка хорошо хранится: как в архиве кинофотофонодокументов берегут материалы

В архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске работают около полусотни человек. Все они распределены по отделам, у каждого своя функция, рассказали в программе «Центральный регион».

Лилия Копать отвечает за сохранность документов. В этих ячейках – более двухсот тысяч фотонегативов. Все пронумерованы и сложены в строгом порядке.