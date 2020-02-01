Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

Новости Беларуси. Человек-легенда. День рождения отмечает один из Героев Советского Союза. Ветерану Великой Отечественной Ивану Кустову – 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдавии и Польши. Несколько раз был ранен. На его личном счету – 27 уничтоженных фашистов. На фронтовика и сегодня держат равнение военнослужащие белорусской армии. С ними ветеран до сих пор поддерживает связь.