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Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие

01 февраля 2020 13:53
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Новости Беларуси. Человек-легенда. День рождения отмечает один из Героев Советского Союза. Ветерану Великой Отечественной Ивану Кустову – 96 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие-1

Офицер участвовал в освобождении Украины, Молдавии и Польши. Несколько раз был ранен. На его личном счету – 27 уничтоженных фашистов. На фронтовика и сегодня держат равнение военнослужащие белорусской армии. С ними ветеран до сих пор поддерживает связь.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие-4

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие-6

С праздником Ивана Ильича поздравил министр обороны Беларуси.

Добавим, сегодня в Беларуси проживает лишь два Героя СССР и около 6 тысяч ветеранов войны.

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие-9

Человек-легенда. Герой Советского Союза Иван Кустов отмечает 96-летие-11

# Праздничные даты # общество # Иван Кустов # Фотофакт

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