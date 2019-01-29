«Все больные довольны». Два новых отделения начали работать в Гомельской областной больнице

Новости Беларуси. Передовое оборудование и новые возможности. Гомельская областная больница приросла сразу двумя новыми отделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Передовое оборудование и новые возможности. Гомельская областная больница приросла сразу двумя новыми отделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из них – хирургическое, которое специализируется на лечении заболеваний органов грудной клетки и верхних дыхательных путей. Ежегодно здесь смогут получить помощь до тысячи человек. Около трети пациентов – люди с травмами.
Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:
Основная часть травмированных пациентов поступает именно к нам. И сегодня травмы не имеют изолированного характера: как правило, они сочетанные травмы, то есть и скелета, и брюшной полости, и ЧМТ, и грудной клетки.
Новоселье справило и единственное в регионе отделение аллергологии. Пациентов здесь хватает круглый год.
Сейчас, например, пик медикаментозных аллергий. В холодное время года люди массово лечатся от простудных заболеваний, нередко попадая на больничную койку после приема стандартных таблеток от кашля или назальных капель.
Римма Кучина, пациент отделения аллергологии Гомельской областной клинической больницы:
Первый раз – в новое здание, а так – третий раз. Лечат меня здесь хорошо, помогает. Не приезжала бы, если бы не помогало. Врачи хорошие, доброжелательные, грамотные. Все больные довольны.
Оба отделения ранее входили в состав туберкулезной больницы. Перевод в главную клинику региона значительно расширил возможности медиков и улучшил условия для пациентов.