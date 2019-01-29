«Все больные довольны». Два новых отделения начали работать в Гомельской областной больнице

Новости Беларуси. Передовое оборудование и новые возможности. Гомельская областная больница приросла сразу двумя новыми отделениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из них – хирургическое, которое специализируется на лечении заболеваний органов грудной клетки и верхних дыхательных путей. Ежегодно здесь смогут получить помощь до тысячи человек. Около трети пациентов – люди с травмами.

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:

Основная часть травмированных пациентов поступает именно к нам. И сегодня травмы не имеют изолированного характера: как правило, они сочетанные травмы, то есть и скелета, и брюшной полости, и ЧМТ, и грудной клетки.

Новоселье справило и единственное в регионе отделение аллергологии. Пациентов здесь хватает круглый год.

Сейчас, например, пик медикаментозных аллергий. В холодное время года люди массово лечатся от простудных заболеваний, нередко попадая на больничную койку после приема стандартных таблеток от кашля или назальных капель.