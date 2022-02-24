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Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме

24 февраля 2022 12:11
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Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на референдуме по изменениям Конституции. Об этом 24 февраля заявил глава Миссии на встрече с председателем Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинг кампании эксперты от стран Содружества ведут с 1 февраля. Они побывали во всех регионах страны.

Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
У них сегодня, в общем-то, свободное передвижение по территории Беларуси. Куда они считают нужным поехать, какие комиссии посетить – мы здесь не диктуем какие-то условия. Они по своему усмотрению выбирают. Мы пока не получали в комиссии какие-то серьезные замечания либо какие-то, так сказать, посылы, которые требовали от нас принятия каких-то срочных мер или исправления ситуации. В штатном режиме работают все комиссии.

Досрочное голосование пройдет до 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Игорь Карпенко о досрочном голосовании на референдуме: все комиссии работают в штатном режиме-4

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# Референдум # общество # Ильхом Нематов # Игорь Карпенко # Фотофакт

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