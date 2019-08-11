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«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»

11 августа 2019 19:17
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Новости Беларуси. Чужих детей не бывает. «Беларусбанк» вот уже 11 лет воплощает в жизнь проект социально-корпоративной ответственности «Родительский дом», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-1

Уже построено 16 детских домов семейного типа. Это альтернатива обычным интернатам, которая дает возможность одиноким мальчишкам и девчонкам жить в семье в большом уютном доме.

О том, как исцелить душу ребёнка любовью, расскажет Вероника Гришкова.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-3

Уже 13 лет Раиса и Казимир Макей работают родителями. Сейчас в их доме 9 детей. Старшему Алексею – 21 год, а младшим близнецам – всего 9.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-5

Родные и приемные – такого деления в дружной семье нет, здесь все свои. И те, что сегодня живут под одной крышей, и 8 выпускников, которые теперь уже навещают родительский дом. 

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-7

Моё детство началось только, когда я попала в эту семью.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-9

Я нашла своё детство в этом доме. И счастье тоже.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-11

Чтобы в доме нашлось место каждому, «Беларусбанк» 8 лет назад подарил семье новый коттедж. Теперь он всегда полон смеха и счастья. 

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-13

Раиса Макей, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Чем больше семья, тем больше для детей радости. И они более дружные в большой семье. «Беларусбанк» поддерживает нас постоянно: и на День знаний, и на Новый год, и на День защиты детей. Всегда и помощь, и подарки.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-15

И таких семей, которые смогли обрести жильё благодаря программе «Беларусбанка» «Родительский дом», уже 16. В них проживают 150 детей. Все они стали для компании по-своему родными. 

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-17

Марина Ленчевская, председатель объединенной организации ОАО «АСБ «Беларусбанк» ОО «БСЖ»:
Нам живётся нескучно. Мы организуем для наших ребят различные экскурсии, другие активности, банк ежегодно оказывает материальную помощь ко Дню знаний, все первоклашки получают от нас первые портфели. В этом году 13 первоклашек пойдут с нашими портфелями в школу. 

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-19

В 2019 году «Беларусбанк» решил поддержать и родителей. Специально для профессиональных мам в Минске прошёл тренинг-семинар с участием сотрудников детских SOS-деревень Беларуси.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-21

Они, как никто, знают, как справиться с кризисной ситуацией и не попасть в ловушку эмоционального выгорания.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-23

Светлана Коноваленко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Нас, мам, которые практически не общаются между собой, собрали вместе. Мы можем поделиться своими достижениями, мы можем поделиться своими трудностями, мы можем обсудить какие-то проблемы. И самое главное, что есть рядом компетентные специалисты, которые могут подсказать, которые могут научить нас многому, поэтому мы очень благодарны «Беларусбанку» за оказанную возможность.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-25

Марина Ленчевская:
Специалисты организации «SOS-Детская деревня» привезли сюда свой бесценный опыт, который, я надеюсь, поможет родителям-воспитателям лучше понимать проблемы своих детей, справляться с кризисными ситуациями и бороться с эмоциональным выгоранием.

«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-27
«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»-28

Кстати, проект «Родительский дом» в 2018 году отметил первый 10-летний юбилей и был признан лучшим в стране КСО-проектом по версии международной премии HR-бренд. Строительство коттеджей для приёмных семей «Беларусбанк» продолжает – 17-й дом семейного типа появится в Витебской области.

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