«Чем больше семья, тем больше для детей радости». 17-й дом семейного типа появится в Витебской области благодаря «Беларусбанку»

Новости Беларуси. Чужих детей не бывает. «Беларусбанк» вот уже 11 лет воплощает в жизнь проект социально-корпоративной ответственности «Родительский дом», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже построено 16 детских домов семейного типа. Это альтернатива обычным интернатам, которая дает возможность одиноким мальчишкам и девчонкам жить в семье в большом уютном доме. О том, как исцелить душу ребёнка любовью, расскажет Вероника Гришкова.

Уже 13 лет Раиса и Казимир Макей работают родителями. Сейчас в их доме 9 детей. Старшему Алексею – 21 год, а младшим близнецам – всего 9.

Родные и приемные – такого деления в дружной семье нет, здесь все свои. И те, что сегодня живут под одной крышей, и 8 выпускников, которые теперь уже навещают родительский дом.

Моё детство началось только, когда я попала в эту семью.

Я нашла своё детство в этом доме. И счастье тоже.

Чтобы в доме нашлось место каждому, «Беларусбанк» 8 лет назад подарил семье новый коттедж. Теперь он всегда полон смеха и счастья.

Раиса Макей, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Чем больше семья, тем больше для детей радости. И они более дружные в большой семье. «Беларусбанк» поддерживает нас постоянно: и на День знаний, и на Новый год, и на День защиты детей. Всегда и помощь, и подарки.

И таких семей, которые смогли обрести жильё благодаря программе «Беларусбанка» «Родительский дом», уже 16. В них проживают 150 детей. Все они стали для компании по-своему родными.

Марина Ленчевская, председатель объединенной организации ОАО «АСБ «Беларусбанк» ОО «БСЖ»:

Нам живётся нескучно. Мы организуем для наших ребят различные экскурсии, другие активности, банк ежегодно оказывает материальную помощь ко Дню знаний, все первоклашки получают от нас первые портфели. В этом году 13 первоклашек пойдут с нашими портфелями в школу.

В 2019 году «Беларусбанк» решил поддержать и родителей. Специально для профессиональных мам в Минске прошёл тренинг-семинар с участием сотрудников детских SOS-деревень Беларуси.

Они, как никто, знают, как справиться с кризисной ситуацией и не попасть в ловушку эмоционального выгорания.

Светлана Коноваленко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Нас, мам, которые практически не общаются между собой, собрали вместе. Мы можем поделиться своими достижениями, мы можем поделиться своими трудностями, мы можем обсудить какие-то проблемы. И самое главное, что есть рядом компетентные специалисты, которые могут подсказать, которые могут научить нас многому, поэтому мы очень благодарны «Беларусбанку» за оказанную возможность.

Марина Ленчевская:

Специалисты организации «SOS-Детская деревня» привезли сюда свой бесценный опыт, который, я надеюсь, поможет родителям-воспитателям лучше понимать проблемы своих детей, справляться с кризисными ситуациями и бороться с эмоциональным выгоранием.