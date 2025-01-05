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Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество

05 января 2025 17:53
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Православные верующие готовятся отметить Рождество. В храмах уже идет подготовка к праздничным богослужениям, которые отличаются красотой и торжественностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Священнослужители облачаются в белые одежды. В церквях ставят елки и звонят колокола. А после рождественской службы верующие традиционно собираются за праздничным столом, где, согласно числу апостолов, должны быть 12 блюд. Основное угощение – это кутья. А еще на Рождество всегда ходили колядовать. 

Конечно, сейчас мы немного отошли от традиций. Но самое главное, что до сих пор Рождество для нас – это светлый семейный праздник, который наполняет наши дома и души теплом и радостью.

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-2

Это для горожан народные обряды – экзотика, а для сельчан обычаи прадедов – живая душа деревни. Каждый год в зимнюю пору в агрогородке Вишов повторяется история, словно сошедшая со страниц гоголевских вечеров. Здесь кормят мороз киселем, делают прогнозы на погоду и урожай и, конечно, ждут в гости коляду.

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-4

По-настоящему колядные ворота здесь отворят 6 января. После первой звезды в сельский центр культуры и досуга придут местные жители, а потом ряженые отправятся колядовать от дома к дому.

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-6

Валентина Павлович, режиссер Вишовского сельского центра культуры и досуга:
У нас полно колядовщиков, а мы тоже ходим. Нам транспорт выделяли, и мы ездили по этим нашим деревенькам. И людям, конечно, просто праздник устраивали.

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-8

Одну и ту же историю с участием козы, символа плодородия, и медведя, который олицетворяет силу и здоровье, здесь пересказывают из поколения в поколение. И чтобы нить белорусских традиций не оборвалась, в колядных хороводах обязательно участвуют дети. 

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-10

Уже полвека сценарий для вишовской коляды пишет режиссер центра культуры Валентина Павлович. За 50 лет ни одного повтора. Каждый год новый формат во всем – от декораций до песен.

Валентина Павлович:
Вот мы за месяц и начинаем. Начинаем придумывать, искать решения, как нам это все сделать, чем удивить. Вот у нас выставка. Хочется, чтобы что-то было новое.

Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество-12

В этом году в центре внимания гостей ретроелка. Ее образ с бумажными гирляндами и игрушками из ваты всколыхнет самые трогательные воспоминания детства из бабушкиной хаты. Деревянный колодец и костюмы мастерили вместе. Рождественская сказка точно случится, если постараться толокой.

Подробнее в видеоматериале.

# Рождество

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