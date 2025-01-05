Время добра и чудес! Как православные верующие готовятся отметить Рождество

Православные верующие готовятся отметить Рождество. В храмах уже идет подготовка к праздничным богослужениям, которые отличаются красотой и торжественностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Священнослужители облачаются в белые одежды. В церквях ставят елки и звонят колокола. А после рождественской службы верующие традиционно собираются за праздничным столом, где, согласно числу апостолов, должны быть 12 блюд. Основное угощение – это кутья. А еще на Рождество всегда ходили колядовать.

Конечно, сейчас мы немного отошли от традиций. Но самое главное, что до сих пор Рождество для нас – это светлый семейный праздник, который наполняет наши дома и души теплом и радостью.