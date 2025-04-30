Вредные привычки влияют на организм на генетическом уровне? Ученый рассказал правду

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Скажите, на организм человека, на клетки, на гены, на его когнитивные способности, на его функции эти вещи влияют?

Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Гены стабильны, у человека с течением жизни они не меняются. Как получили от мамы и папы, так и продолжают они функционировать. А есть эпигенетика. Определенные метки организм оставляет на генах, и включаются или выключаются определенные гены в той или иной степени с течением жизни. Показано, что образ жизни, например, злоупотребление алкоголем или наркоманией, вызывает изменения этой эпигенетической регуляции. Григорий Азаренок:

Это непосредственно вещества, которые поступают в организм. А психологические современные зависимости, у них есть прямая связь с медицинскими нарушениями?