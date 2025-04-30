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Вредные привычки влияют на организм на генетическом уровне? Ученый рассказал правду

30 апреля 2025 17:35
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: 
Скажите, на организм человека, на клетки, на гены, на его когнитивные способности, на его функции эти вещи влияют?

Вредные привычки влияют на организм на генетическом уровне? Ученый рассказал правду-2

Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Гены стабильны, у человека с течением жизни они не меняются. Как получили от мамы и папы, так и продолжают они функционировать. А есть эпигенетика.

Определенные метки организм оставляет на генах, и включаются или выключаются определенные гены в той или иной степени с течением жизни. Показано, что образ жизни, например, злоупотребление алкоголем или наркоманией, вызывает изменения этой эпигенетической регуляции.

Григорий Азаренок:
Это непосредственно вещества, которые поступают в организм. А психологические современные зависимости, у них есть прямая связь с медицинскими нарушениями?

Вредные привычки влияют на организм на генетическом уровне? Ученый рассказал правду-4

Максим Амельянович:
Мы можем говорить только в обратную сторону, что предрасположенность существует генетическая, в том числе и к зависимостям. Если о деменции говорить, то это тоже, хоть и многофакторные заболевания…

Григорий Азаренок:
Есть некая предрасположенность изначальная?

Максим Амельянович:
Да, безусловно, потому что гены влияют на все.

Григорий Азаренок:
Бороться с этим можно? Приструнить их как-то, подчинить?

Максим Амельянович:
Можно определить риск, и разделить на группы риска, и применять профилактические мероприятия.

# Здоровье # Ученые # Белорусская наука # Максим Амельянович # Григорий Азаренок

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