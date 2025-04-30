Вредные привычки влияют на организм на генетическом уровне? Ученый рассказал правду
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, на организм человека, на клетки, на гены, на его когнитивные способности, на его функции эти вещи влияют?
Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:
Гены стабильны, у человека с течением жизни они не меняются. Как получили от мамы и папы, так и продолжают они функционировать. А есть эпигенетика.
Определенные метки организм оставляет на генах, и включаются или выключаются определенные гены в той или иной степени с течением жизни. Показано, что образ жизни, например, злоупотребление алкоголем или наркоманией, вызывает изменения этой эпигенетической регуляции.
Григорий Азаренок:
Это непосредственно вещества, которые поступают в организм. А психологические современные зависимости, у них есть прямая связь с медицинскими нарушениями?
Максим Амельянович:
Мы можем говорить только в обратную сторону, что предрасположенность существует генетическая, в том числе и к зависимостям. Если о деменции говорить, то это тоже, хоть и многофакторные заболевания…
Григорий Азаренок:
Есть некая предрасположенность изначальная?
Максим Амельянович:
Да, безусловно, потому что гены влияют на все.
Григорий Азаренок:
Бороться с этим можно? Приструнить их как-то, подчинить?
Максим Амельянович:
Можно определить риск, и разделить на группы риска, и применять профилактические мероприятия.