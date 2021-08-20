Каково это, быть медиком на распределении в регионе? Рассказывают юные врачи

Новости Беларуси. Около 500 молодых медиков приступили к своим обязанностям на первых рабочих местах в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вчерашние выпускники работают как в городских поликлиниках, амбулаториях, так и сельских ФАПах. Тему продолжит Виктор Пралич.

Максим Лущик не без смущения еще только привыкает к тому, что жители Начи называют его здесь по имени и отчеству. Выходец из соседней деревни заканчивает третью рабочую неделю в качестве заведующего ФАПом. В медицину пошел по стопам прабабушки. Она в войну работала в госпитале. Бабушка в мирное время лечила детей.

Максим Лущик, заведующий Начским ФАПом Полоцкой ЦРБ:

Общий язык я сразу нашел с населением. Они меня очень тепло приняли. Поняли, что я их помощь. Я могу с ними пообщаться и помочь. Даже любой разговор будет лечить лучше, чем лекарство. Для меня не было страшно приехать в деревню. Я знал, что с чего-то надо начинать.

Галина Романова, жительница деревни Нача:

Ответственный он. Он молодец! Вчера посмотрела – тут скорая приехала, и он бегом – из машины выскочил и бегом побежал.

Помощь и в городе, и в деревне людям нужна одинаково – уверен сельский врач. И то, что до его самого отдаленного хутора около 10 километров, вовсе не пугает.

Виктор Пралич, корреспондент:

Молодой специалист обслуживает сразу несколько деревень с населением более 300 человек. Это и дети, и одиноко проживающие люди. Но подход к каждому индивидуальный.

Впрочем, по такому принципу работает и молодой хирург Ксения Печкурева. В Новополоцкую центральную городскую больницу попала по распределению после Витебского меда с мужем. Молодая семья планируют остаться здесь работать и после окончания отработки.

Ксения Печкурева, хирург Новополоцкой центральной городской больницы:

Я как молодой специалист обращаюсь к старшим товарищам за помощью. Всегда помогут. Никогда не отказывают. Некоторые доктора ко мне как к узкому специалисту также обращаются. Как дальше лечение назначить, либо по другим каким-то вопросам.

Сегодня в нашей стране для молодых специалистов разработаны льготные программы и преференции. Главная из них – обеспечение начинающих работников жильем. А это не только комната в общежитии, но и арендная квартира за символическую плату в новостройке.

Илья Печкурев, врач общей практики Новополоцкой центральной городской больницы:

Мы платим, практически, как за общежитие. Плюс-минус. Да, это не дорого, это хорошо.

Ирина Шеменкова, главный врач Новополоцкой центральной городской больницы:

Всем молодым специалистам, которые к нам приезжают, предоставляется общежитие благоустроенное, и в течение года-двух мы предоставляем арендное жилье. Буквально за последние два года нам выделено 20 арендных квартир. Буквально вот сейчас оформляется еще одна. Всех наших специалистов, кто желает у нас остаться, в течение двух лет мы обеспечиваем жильем, и они остаются здесь у нас.