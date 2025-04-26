Можно нанести вред экосистеме. Рассказываем, почему нельзя собирать и покупать первоцветы

С наступлением тепла природа пробуждается. Распускаются деревья, вырастают первоцветы. В Беларуси насчитывается множество видов таких растений. Они радуют глаз, но стоит помнить, что срывать их – значит вредить природе.

Татьяна Будько, специалист Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Прострел луговой, прострел раскрытый, фиалка топяная и лук медвежий, или же известный как черемша, а также другие виды. Биологи под общим названием первоцвета объединяют ранние распускающиеся цветы, которые начинают цвести до появления листьев на деревьях. Это часто насекомоопыляемые растения, которые цветут всего лишь несколько недель.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сон-трава и ветреница лесная не просто красивые растения. Они внесены в Красную книгу. Их исчезновение может навредить экосистеме.

Татьяна Будько:

Сохранение первоцветов, конечно же, является очень актуальной проблемой. Люди при посещении лесов весной стремятся привезти домой небольшой букет первоцветов. Но эти лесные сувениры вянут очень быстро, а вокруг городов существенно сокращается их численность.