Прямой эфир

Можно нанести вред экосистеме. Рассказываем, почему нельзя собирать и покупать первоцветы

26 апреля 2025 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С наступлением тепла природа пробуждается. Распускаются деревья, вырастают первоцветы. В Беларуси насчитывается множество видов таких растений. Они радуют глаз, но стоит помнить, что срывать их – значит вредить природе.

Можно нанести вред экосистеме. Рассказываем, почему нельзя собирать и покупать первоцветы-2

Татьяна Будько, специалист Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Прострел луговой, прострел раскрытый, фиалка топяная и лук медвежий, или же известный как черемша, а также другие виды. Биологи под общим названием первоцвета объединяют ранние распускающиеся цветы, которые начинают цвести до появления листьев на деревьях. Это часто насекомоопыляемые растения, которые цветут всего лишь несколько недель.

Можно нанести вред экосистеме. Рассказываем, почему нельзя собирать и покупать первоцветы-4

Валерия Яскевич, корреспондент:
Сон-трава и ветреница лесная не просто красивые растения. Они внесены в Красную книгу. Их исчезновение может навредить экосистеме.

Татьяна Будько:
Сохранение первоцветов, конечно же, является очень актуальной проблемой. Люди при посещении лесов весной стремятся привезти домой небольшой букет первоцветов. Но эти лесные сувениры вянут очень быстро, а вокруг городов существенно сокращается их численность.

Подробности в видео.

# Растения и цветы

Другие новости рубрики

Все новости
Обрести надежду и найти друзей. Как пройдёт лагерь-семинар для инвалидов-колясочников в 2025-м?
26 апреля 2025 08:41

Обрести надежду и найти друзей. Как пройдёт лагерь-семинар для инвалидов-колясочников в 2025-м?

Как изменился общественный транспорт в Минске – обсудят гости ток-шоу «Большой город»
26 апреля 2025 08:19

Как изменился общественный транспорт в Минске – обсудят гости ток-шоу «Большой город»

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м
26 апреля 2025 08:05

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м