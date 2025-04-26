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Полиция Берлина сообщит решение по символике на День Победы на следующей неделе

26 апреля 2025 09:59
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Полиция Берлина сообщит решение по символике на День Победы на следующей неделе-0

Правила использования символики на мероприятиях в честь завершения Великой Отечественной войны будут объявлены полицией Берлина, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя полиции Джейн Берндт, документ опубликуют в течение следующей недели.

25 апреля издание Berliner Morgenpost информировало, что в планах у немецких правоохранителей вынесение запрета на использование флагов СССР и РФ в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.

В 2024 году под запретом оказались флаги СССР, РФ, Беларуси, Чечни, знаки Z и V, георгиевские ленточки.

# Международная политика # День Победы

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