Полиция Берлина сообщит решение по символике на День Победы на следующей неделе

Правила использования символики на мероприятиях в честь завершения Великой Отечественной войны будут объявлены полицией Берлина, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя полиции Джейн Берндт, документ опубликуют в течение следующей недели.

25 апреля издание Berliner Morgenpost информировало, что в планах у немецких правоохранителей вынесение запрета на использование флагов СССР и РФ в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.

В 2024 году под запретом оказались флаги СССР, РФ, Беларуси, Чечни, знаки Z и V, георгиевские ленточки.