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На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

25 июля 2019 20:21
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Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей-1

166 лет назад впервые встал вопрос создания части по чрезвычайным ситуациям. За это время служба подверглась переформированию. Сегодня – это 3 тысячи сотрудников, 22 районных отдела и один городской.

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей-4

Глядя на современных борцов с огнем, можно быть уверенным в своей безопасности. Накануне профессионального праздника съемочная группа смогла понаблюдать за рабочими буднями борисовских спасателей.

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей-7

Подробнее – в видеоматериале

# МЧС Беларуси # общество # Алексей Морозевич # Фотофакт

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