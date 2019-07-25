На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

166 лет назад впервые встал вопрос создания части по чрезвычайным ситуациям. За это время служба подверглась переформированию. Сегодня – это 3 тысячи сотрудников, 22 районных отдела и один городской.

Глядя на современных борцов с огнем, можно быть уверенным в своей безопасности. Накануне профессионального праздника съемочная группа смогла понаблюдать за рабочими буднями борисовских спасателей.