Врач объяснила, чем опасен укус лугового клеща

Случаи укусов клещей зафиксированы в Гродненском регионе. В областном центре и районе за медпомощью с конца февраля обратились уже 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отмечают: в этот раз пробуждение луговых клещей произошло непривычно рано. В пошлые годы случаи укусов фиксировали, лишь начиная с марта. Ученые связывают это с ранним потеплением и схождением снежного покрова. Теплая влажная погода идеальна для активности кровососущих, которые часто переносят опасные инфекции. Чтобы не заразиться, стоит соблюдать меры предосторожности.

Татьяна Гранковская, энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Мы помним о профилактических мерах. Против клещевого вирусного энцефалита можно привиться, против боррелиоза, к сожалению, нет. Но для достижения максимального профилактического лечения в организацию здравоохранения надо обратиться в первые 72 часа. Врач назначит лечение, установит наблюдение.

Вслед за луговыми вскоре проснутся и лесные клещи. Пока они боятся ночных заморозков. В 2023 году только в Гродненской области от укусов клещей пострадали примерно 5 000 человек. У более чем 500 из них подтвердились энцефалит и болезнь Лайма.