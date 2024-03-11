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МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома

11 марта 2024 06:44
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Двоих детей, потерявшихся в Пуховичском районе, обнаружили в лесу в нескольких километрах от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома-1

Девочки четырех и двух лет пропали накануне вечером. В милицию поступил звонок от родителей, которые сообщили, что дети не дошли до дома, возвращаясь от бабушки. Дома расположены в 600 метрах друг от друга.

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома-4

На поиски малышей по тревоге подняли весь личный состав Пуховичского РОВД, привлекли военнослужащих, МЧС, поисковиков «Ангела» и ОМОН. С воздуха пропавших искали квадрокоптеры, задействовали тепловизоры. Девочек обнаружили, когда прочесывали лес. Их незамедлительно передали медикам, после чего доставили в местную больницу. Дети чувствуют себя хорошо и, кажется, совсем не испугались.

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома-7

Не страшно тебе в лесу было? Не видели вы там зайцев, не пугались?
Нет. Только волка видела...
– Волка видела?!
– Да.

С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» девочек госпитализировали в учреждение здравоохранения. Их состояние стабильно.

# Пропавшие люди # общество

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