МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома

Двоих детей, потерявшихся в Пуховичском районе, обнаружили в лесу в нескольких километрах от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочки четырех и двух лет пропали накануне вечером. В милицию поступил звонок от родителей, которые сообщили, что дети не дошли до дома, возвращаясь от бабушки. Дома расположены в 600 метрах друг от друга.

На поиски малышей по тревоге подняли весь личный состав Пуховичского РОВД, привлекли военнослужащих, МЧС, поисковиков «Ангела» и ОМОН. С воздуха пропавших искали квадрокоптеры, задействовали тепловизоры. Девочек обнаружили, когда прочесывали лес. Их незамедлительно передали медикам, после чего доставили в местную больницу. Дети чувствуют себя хорошо и, кажется, совсем не испугались.

– Не страшно тебе в лесу было? Не видели вы там зайцев, не пугались?

– Нет. Только волка видела...

– Волка видела?!

– Да.

С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» девочек госпитализировали в учреждение здравоохранения. Их состояние стабильно.