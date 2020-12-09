Проводят ежедневные рейды. ОСВОД Минска перешёл на усиленный режим работы

Новости Беларуси. Сотрудники городского ОСВОДа перешли на усиленный режим работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На водоемах Минска появился первый лед, и любители зимней рыбалки не заставили себя ждать. Хотя до того, как лед достигнет толщины 7 сантиметров, выходить на него опасно.

Сейчас сотрудники ОСВОДа проводят ежедневные рейды, напоминая минчанам об опасности. На сайте общества спасения на водах можно найти актуальную информацию о толщине льда на каждом водоеме. Также обновляются данные о температуре воды и воздуха.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Хотелось бы, чтобы люди рыбачили в зоне видимости спасательной станции. У нас их восемь – это Дрозды, Комсомольское озеро, Цнянское, Заславль-1, Заславль-2, спасательная станция «Птичь» и спасательная станция «Вяча».

Елена Желобкович, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Уделяем очень много внимания профилактической работе. Особенно эту профилактическую работу мы активно проводим в учреждениях образования (дошкольных, школах, гимназиях), а также в трудовых коллективах. Потому что знание правил безопасности в этот зимний период очень важно, и, конечно, это все работает на недопущение, на упреждение несчастных случаев на воде.