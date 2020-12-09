Григорий Азарёнок: «В этом мире мы обладаем очень большой привилегией: мы не подчиняемся глобальному диктату»

Новости Беларуси. Понятие демократии сейчас стало универсальным способом обмана целых народов. Прикрываясь этим лозунгом, по всему миру начинаются войны, проходят госперевороты, уничтожаются государства. Сильные мира сего размахивают демократией, как дубиной, чтобы расправиться с теми, кто им не угоден. А когда это получается, страны погружаются в хаос и разруху. Так что такое демократия и как на нее смотрим мы? Авторский взгляд Григория Азаренка в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Великий Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин однажды сказал: «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь... И что это за конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось – право, и сам не знаю». Так рассуждал либерал и прогрессист того времени. И сегодня их мышление ничуть не изменилось. Современный демократ хочет того же: то ли политической свободы, то ли пивом обожраться на фестивале, то ли в новую приставку поиграть. Это тупое, архаичное, обветшалое мышление – мышление демократа. Григорий Азаренок:

Когда полудикие англичане еще и не помышляли о созыве парламента, славяне правили землями с помощью народного вече. Именно оно призывало великого князя и давало ему власть и права. Самый известный пример – призыв людьми новгородскими великого князя Александра Невского, который защитил свой народ и свою страну от жестокого западного демократического нашествия католических орденов.

А те, кто нас смеют сегодня поучать, всегда использовали это понятие для прикрытия своих грязных политических авантюр. Они объясняли свои вторжения в наши земли заботой о благе и процветании, об искоренении варварства. И демонстрировали такое дикое варварство, от которого наши предки приходили в ужас. Григорий Азаренок:

Забавит, когда учить нас жизни начинает спесивая страна-неудачница – Польша. Она потеряла собственную государственность из-за глупости, чванства и «демократического» мышления элиты. Паны не могли принять ни одного закона, потому что лишили короля какой-либо власти. Они громко орали: «Либерум вето», безобразно напиваясь на сборищах своего сейма, и не заметили, как оказались без страны. Не учите жить, лузеры. В это же время великая, овеянная легендами запорожская сечь существовала на принципе истинной, славянской демократии. Атаманов, которых называли батько, выбирали народным волеизъявлением. И у них хватало духу и мужества бить спесивых ляхов и неоднократно ходить в победоносные походы на турецкого султана.

Григорий Азаренок:

Прогрессивные мыслители Европы писали тома наукообразной чуши о свободе личности. Знаменитое вольтеровское «Я с тобой не согласен, но готов отдать жизнь за то, чтобы ты мог высказаться». Ну красиво ведь. Но это не мешало ему требовать окончательной расправы над церковью и священниками. Вот такая демократия. Ох уж и разгулялись просвещенные Вольтером якобинцы в порыве своей любви к человечеству, когда заливали Париж кровью. Григорий Азаренок:

Европа трезвонила о демократии всегда. И всегда только и делала, что убивала, покоряла, колонизировала, грабила, разоряла, смывала с лица земли целые народы. Демократично так – нет народа, нет проблем.

Беды и проблемы в нашей жизни начались, когда мы стали слушать их советы. Волеизъявление большинства народа Советского Союза, в том числе жителей БССР, сказало однозначно на референдуме: люди хотят сохранить свою страну. Но циничные элиты, мечтавшие о виллах на Лазурном берегу, нобелевских премиях, заграничных поездках и одобрительном похлопывании по плечу, наплевали на свой народ. И разрушили великую державу. Григорий Азаренок:

И потом они проявили всю свою демократичность. Вспомните 1993 год. Вся так называемая либеральная прогрессивная общественность орала: раздавите гадину! Они радовались расстрелу парламента из танков. И в голове у них все это нормально укладывается. Кумулятивная такая демократия, с гусеницами.

Сегодня легитимность и демократичность того или иного правителя зависят только от одного параметра – в какой степени он американский холуй и насколько качественно он лижет американские сапоги. Хорошо лижешь – молодец, легитимен и демократичен. Даже если в собственной стране он людей будет есть.

Григорий Азаренок:

А если кто-то не нравится, то демократию они им принесут на авианосителях, как в Югославии, как в Ливии, как в Ираке, как в Украине. Права человека там обеспечивают кассетные и фосфорные бомбы – на головы маленьких детей. В этом мире мы обладаем очень большой привилегией: мы не подчиняемся глобальному диктату. Этой привилегии нет ни у лощеного Макрона, ни у расторопной Меркель, ни у обнаглевшего Дуды. Таких стран единицы. Потому что мы по-настоящему демократическая страна.