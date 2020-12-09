«Начали эксперимент по оборудованию охраняемого рубежа». Погранзастава «Деражичи» открылась в Лоевском районе

Застава станет частью «интеллектуальной границы»: современное оборудование позволит отслеживать ситуацию на всем участке дистанционно. Это поможет круглосуточно держать под наблюдением даже самые отдаленные и труднодоступные места и оперативно реагировать на правонарушения. «Деражичи» оснащены также плавсредствами и тепловизорами.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета:

С этого года мы начали эксперимент по оборудованию охраняемого рубежа (и в частности здесь, на речном участке) автономными постами технического наблюдения. Автономность этих постов в том, что они совершенно не требуют дополнительного электропитания, не требуют проведения каких-то проводов для передачи сигнала информации, питаются полностью за счет солнечных батарей, а вся информация с видеокамер, которые снимают охраняемый участок, передается по радиоканалу. Это направление мы будем развивать, продолжать.

В частности, под это направление оборудован объект на пограничной заставе «Хойники» – это будет центр мониторинга. Это наша дальнейшая перспектива, над которой будем работать.