«Начали эксперимент по оборудованию охраняемого рубежа». Погранзастава «Деражичи» открылась в Лоевском районе

Новости Беларуси. В Лоевском районе открылась новая погранзастава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пункт «Деражичи» будет контролировать речной участок белорусско-украинских рубежей – всего более 20 километров.
Новости Беларуси. В Лоевском районе открылась новая погранзастава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пункт «Деражичи» будет контролировать речной участок белорусско-украинских рубежей – всего более 20 километров.
Застава станет частью «интеллектуальной границы»: современное оборудование позволит отслеживать ситуацию на всем участке дистанционно. Это поможет круглосуточно держать под наблюдением даже самые отдаленные и труднодоступные места и оперативно реагировать на правонарушения. «Деражичи» оснащены также плавсредствами и тепловизорами.
Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета:
С этого года мы начали эксперимент по оборудованию охраняемого рубежа (и в частности здесь, на речном участке) автономными постами технического наблюдения. Автономность этих постов в том, что они совершенно не требуют дополнительного электропитания, не требуют проведения каких-то проводов для передачи сигнала информации, питаются полностью за счет солнечных батарей, а вся информация с видеокамер, которые снимают охраняемый участок, передается по радиоканалу. Это направление мы будем развивать, продолжать.
В частности, под это направление оборудован объект на пограничной заставе «Хойники» – это будет центр мониторинга. Это наша дальнейшая перспектива, над которой будем работать.
Иван Незабудко, начальник пограничной заставы «Деражичи»:
Личный состав полностью подготовлен для несения пограничной службы, укомплектован всеми материальными средствами, необходимыми для качественного несения службы, надежной охраны государственной границы, обеспечения пограничной безопасности, своевременного выявления неизвестных, подозрительных лиц, ну и реагирования на изменение обстановки.
Все помещения новой заставы разместились в 23 компактных многофункциональных модулях, полностью оборудованных для проживания и службы. На территории пункта также есть места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. А для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.