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Впервые в Витебской области пройдет аукцион на право заготовки виноградной улитки

24 февраля 2012 06:02
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Промысловый запас ее в регионе – 27 тонн, половина допускается для изъятия. Чашникский район – пока единственный в области, который решил с аукциона продать право заготовки этих наземных моллюсков.

Белорусские виноградные улитки, как правило, идут на экспорт в Европу. По вкусу этот деликатес напоминает зелень, а белка в нем на треть больше, чем в куриных яйцах, холестерин отсутствует.

Виноградные улитки – это еще и сырье для фармакологической промышленности, из нее делают лекарства от диабета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Аукционы

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