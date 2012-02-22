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К 2016 году в Беларуси будет закрыт вопрос с офицерским жильем

22 февраля 2012 06:50
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Об этом сообщили в Минобороны. Уже формируются порядка 40 кооперативов. Семьям военных предложат более 4,5 тысяч квартир.

Три жилых дома появятся в Марьиной Горке, четыре – в Лиде, Барановичах, Воложине и Борисове. Профинансируют за счет бюджета новостройки в Минске, Слуцке и Барановичах. Продолжится обустройство военных городков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2015 году обновят более 250. Причем не только территории расположения личного состава, но и пункты техобслуживания и ремонта, классы с тренажерами и компьютерами, а также полевые учебные полигоны.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Белоруссия

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