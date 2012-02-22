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В 2012 году в Минске откроются новые станции метро, крупный аквапарк, обновятся театр Янки Купалы и юного зрителя

22 февраля 2012 10:53
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Новости Беларуси, Минск. Ряд изменений в инвестиционную программу столицы на этот год предлагают внести депутаты Мингорсовета. Это решение они озвучили на сессии 22 февраля.

Средства в первую очередь направят на строительство социально-значимых объектов и развитие транспортной инфраструктуры города. В этом году в Минске откроются новые станции метро, первый в Беларуси крупный аквапарк, обновятся театр Янки Купалы и юного зрителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Добавляем на транспортную развязку «проспект Рокоссовского – Плеханова» для окончания работ в 2012 году. Окончание работ в выставочном центре «Белэкспо», распределение средств на общежитие для медицинских работников (10 млрд рублей), окончание работ в детской поликлинике № 5 на Червякова.

# общество # План застройки Минска и Минской области

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