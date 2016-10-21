Впервые в Беларуси прооперировали печень методом лапароскопии

Новости Беларуси.

Уникальную операцию провели витебские медики совместно с военными хирургами из Санкт-Петербурга.

Впервые в Беларуси была проведено хирургическое вмешательство на печень методом лапароскопии. Пациентку с циррозом оперировали 4 часа.

Ранее при таком диагнозе женщине была показана только полосная операция.

При лапароскопии же вмешательство проводится практически без надрезов,

а значит у пациентов уменьшается кровопотеря и снижается риск развития послеоперационных осложнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Денисенко, главный врач Второй Витебской областной клинической больницы:

На вторые-третьи сутки пациент ходит. На седьмые сутки выписывается. А это все затраты. Это не полосные операции, которые травматичные, которые имеют массу осложнений в послеоперационном периоде.

Богдан Котив, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова (Россия):

Это также пациенты, которые не могут перенести трансплантацию печени. Это пожилые люди, это диабет, это тяжёлые заболевания сердца.