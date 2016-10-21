Проход через Тереспольские ворота Брестской крепости временно закрыт: над объектом будет проведена реставрация

Новости Беларуси. Ренессанс Брестской крепости. Монумент памяти в камне, а именно Тереспольские ворота, в ожидании периода возрождения. Проход через них временно закрыли. Причина — шаткость конструкции.

Со сводов начали падать кирпичи, потому находиться под ними многочисленным туристам стало небезопасно.

Сейчас над проектом реставрации объекта работают специалисты. Тереспольские ворота — одни из четырех ворот Кольцевой казармы, ведущих в цитадель. Проход для туристов организован через соседний барбакан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Дозвол, который мы получили из Министерства культуры требует, чтобы в ходе исследовательских и впоследствии проектных работ и в ходе восстановительных работ