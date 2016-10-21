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Проход через Тереспольские ворота Брестской крепости временно закрыт: над объектом будет проведена реставрация

21 октября 2016 07:41
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Новости Беларуси. Ренессанс Брестской крепости. Монумент памяти в камне, а именно Тереспольские ворота, в ожидании периода возрождения. Проход через них временно закрыли. Причина — шаткость конструкции.

Со сводов начали падать кирпичи, потому находиться под ними многочисленным туристам стало небезопасно.

Сейчас над проектом реставрации объекта работают специалисты. Тереспольские ворота — одни из четырех ворот Кольцевой казармы, ведущих в цитадель. Проход для туристов организован через соседний барбакан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Дозвол, который мы получили из Министерства культуры требует, чтобы в ходе исследовательских и впоследствии проектных работ и в ходе восстановительных работ

были сохранены особенности архитектурные, исторические того или другого исторического объекта, в том числе и Тереспольских ворот Брестской крепости. Это обязательное условие.

# общество # Достопримечательности Брестской области # Григорий Бысюк

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