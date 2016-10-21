Витебские ветеринары пытаются спасти верблюдицу, привезенную из Смоленска

Новости Беларуси. Витебские ветеринары пытаются поставить на ноги верблюдицу, привезенную из России.

8-летняя Шерида из частного зоопарка в Смоленске не ест и не пьет уже несколько недель.

В тяжелом состоянии хозяева привезли верблюдицу в Витебскую академию ветеринарной медицины. Белорусские специалисты говорят о патологии желудочно-кишечного тракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Иванов, заместитель заведующего кафедрой внутренних незаразных болезней Витебской академии ветеринарной медицины:

Оказывалась на месте лечебная помощь в Смоленской области, однако сподвижек в лечении не было, поэтому хозяева обратились в ветакадемию к нам на кафедру для уточнения диагноза и оказания лечебной помощи.

На данный момент сложно сказать, каковы будут прогнозы, потому что уже на интенсивной терапии животное находится в течение недели.

Сподвижек, видимых таких сподвижек, в лучшую сторону нет. Радует другое, в худшую сторону тоже сподвижек нет.