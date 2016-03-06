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Впервые в Беларуси лосей и оленей посчитают с помощью беспилотников

06 марта 2016 10:34
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Новости Беларуси. Впервые в Беларуси лосей и оленей посчитают с помощью беспилотников. Сейчас количество животных определяют по следам, экскрементам и шумовым прогонам. Самый достоверный результат дают исследование с высоты птичьего полета. Использование для этого вертолетов затратно. Другое дело – беспилотные аппараты. Их запустят над одним из охотугодий Логойского района.

Такая методика используется редко, и белорусы станут своего рода первопроходцами. Полученные результаты сравнят с данными, ранее собранными человеком. В случае успеха эксперимента дроны станут незаменим помощником для учета животных.

Сейчас известно, что лосей в наших лесах более 30 тысяч особей, к 15 тысячам приближается число благородных оленей, 75-80 тысяч косуль. Исходя из этих данных, рассчитывается количество разрешений на добычу зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Животные

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