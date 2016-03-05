Минск спортивный, здоровый и мирный – многовековое дерево на геополитической и культурной карте мира

Еще одно событие недели или, скорее, исторический факт. Наш любимый город Минск впервые упомянут в «Летописи» 3 марта. То есть на этой неделе, но много-много лет назад, в 1067, в повествовании о битве на Немиге. И сегодня столица Беларуси действительно мировой город. И в том смысле, который вкладывают в понятие «мировой парень», и в связи с мировой, с мирными соглашениями по Украине, и просто потому, что тут безопасно и хорошо. Анастасия Бенедисюк продолжит тему.

Питер Фон Баллоос, турист (Швейцария):

Да, я принц, но я потерял свой замок где-то в Швейцарии. Но что эти замки? Они все здесь. Я нашел свой замок в Беларуси.

Александр Москаленко, тренер юниорской сборной по биатлону (Украина):

Минск сейчас служит как миротворец. И ваш Президент. Дай бог, чтобы это все уже закончилось, никто этого не хочет.

Орнелла Мути, актриса (Италия):

Очень давно хотела у вас побывать, и я горда быть здесь.

Там, где Немига впадает в Свислочь, и основан был славный и древний Менск. Бетонные стены некогда полноводную реку заковали в начале XX столетия. С тех пор часть Немиги протекает по старому, но довольно-таки просторному коллектору. Уровень воды достигает едва ли 10 см, и лишь в сильный ливень ей удается выбраться наружу.

Вот оно – место отсчета, свидетель «Повести временных лет», где 7 дней 949 лет тому шла жесточайшая битва на Немиге. Тогда Минск разгромили полностью. Его разрушали еще не единожды и каждый раз восстанавливали буквально из пепла.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Вплоть до последнего времени Минск развивался как малый уездный город. И судьба города, который только в XX столетии получил и обрел статус столицы государства, уникальная.

Возникший на пересечении главных торговых путей (не зря же, по одной из версий, даже первоначальное название города – Менск – появилось именно от слова «мена», «менять»), город всегда оставался важным стратегическим пунктом. Да что скромничать: за Минском давно закрепилось звание интеграционного центра.

Саммиты СНГ и Евразийского экономического союза. «Forbes» признал белорусскую столицу лучшим среди городов бывшего Союза по комфорту ведения бизнеса. Вот уж, куда ведут все дороги.

Лю И, заместитель главы представительства АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» в Республике Беларусь:

Приехал в Республику Беларусь, Минск, по-моему, в 2004 году, чтобы учиться.

Сегодня господин Лю – замглавы представительства в нашей стране «Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорации».

Лю И, заместитель главы представительства АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» в Республике Беларусь:

Последние несколько лет очень много парков. Например, парк Победы. Много мест реконструировали.

А вот посла Эквадора в нашей стране привлекает еще и архитектура белорусской столицы.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Сегодня его улицы очень похожи, например, на Гран-Виа в Мадриде или на самые знаменитые и знаковые места Рима. Чувствую себя очень комфортно.

А еще господина посла все чаще можно встретить на столичных велодорожках. Карлос Ларреа – один из самых спортивных представителей дипкорпуса. Вот только сожалеет: на пост заступил уже после того, как в Минске отгремел чемпионат мира по хоккею. Лучший! Признано в мире!

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Мы заинтересованы, чтобы наши спортсмены приезжали в Минск тренироваться. Я знаком с базами тренировочными, уровень высокий.

Минск спортивный! Чемпионаты самого разного уровня по конькобежному спорту, футзалу, гимнастике, POLO-марафон, Рождественский турнир.

Бранко Миркович, игрок баскетбольного клуба «Цмоки» (Словакия):

Наша «Минск-Арена» очень красивая, большая. Одна из лучших арен в ВТБ-Лиге.

Бранко Мирковича в белорусскую столицу привела работа. Журналистам баскетболист из Словакии не раз говорил, дескать, напоминает Минск ему Нью-Йорк. Что ж, мы на высоте 70 метров. Оказалось, правда, что почти двухметровый спортсмен в «Big Apple» ни разу и не был, а вот только приехав в Минск, понял: торопиться уезжать не стоит.

Бранко Миркович, игрок баскетбольного клуба «Цмоки» (Словакия):

Старший ребенок ходит в сад. Я спросил, где лучше – здесь или в Белграде. Здесь.

Минчанкой можно назвать и 8-месячную дочку господина Лю.

Лю И, заместитель главы представительства АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» в Республике Беларусь:

Большой здоровый ребенок, и жена тоже себя хорошо чувствовала. Дышали белорусским свежим воздухом, ели свежие белорусские продукты во время беременности. Она очень любит белорусские молочные продукты.

Минск здоровый! И поэтому тоже в Минске – важная для здоровья Европы встреча. Европейская конференция ВОЗ. На несколько дней белорусская столица превратилась в дискуссионную площадку с прицелом на далекий 2020 год.

И здесь же уже второй год ищут спасения от выставленного прицела уже боевого оружия. Десятки встреч по урегулированию военного конфликта в Украине. И беспрецедентный по сложности саммит в формате Нормандской четверки.

А еще Минск давно стал культурной столицей. У нас выставляются полотна признанных мастеров: Ван Гог, Гойя, Пикассо, Микеланджело. В сердце столицы, у Ратуши, проходят вечера классики и джаза. Минский «Листопад» называют фестивалем фестивалей. И все чаще на улицах города можно встретить мировых звезд с заявлениями: «Хочу здесь жить, хочу работать!»

Жерар Депардье, актер, режиссер:

То, что я наблюдаю, аккуратное отношение к земле. Я вижу и заботу государства о природе, вижу, что людям здесь комфортно жить.

Пьер Ришар, актер (Франция):

Если честно, уже забыл, как здесь. И только сегодня, когда ехал из аэропорта в город, я вспомнил, насколько тогда мне понравился Минск.

Белорусская столица на 80 лет старше Москвы, на 134 – Риги, а древнего Новгорода и вовсе на 154 года. Казалось бы, маленький цветок на географической карте, но многовековое дерево на геополитической и культурной.