Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский

Лето постепенно движется к завершению. Артистам жаркие деньки принесли массу впечатлений: кто-то ушёл с головой в работу, другие – нашли время для отдыха. К примеру, композитор Святослав Позняк прямо сейчас наслаждается красотой нетронутых мест на Дальнем Востоке.

Но больше всего Святослав Позняк любит проводить лето в родной Беларуси. Здесь можно отлично порыбачить и отдохнуть душой.