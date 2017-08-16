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Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский

16 августа 2017 11:09
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Лето постепенно движется к завершению. Артистам жаркие деньки принесли массу впечатлений: кто-то ушёл с головой в работу, другие – нашли время для отдыха. К примеру, композитор Святослав Позняк прямо сейчас наслаждается красотой нетронутых мест на Дальнем Востоке.

Но больше всего Святослав Позняк любит проводить лето в родной Беларуси. Здесь можно отлично порыбачить и отдохнуть душой.

Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский-1

Это лето для Искуи Абалян выдалось волнительным и особенным. Старшая дочка певицы закончила школу и теперь она уже студентка. И чтобы все могли отдохнуть от стресса, связанного с поступлением, дружная семья решила выехать на отдых в Чехию, в Карловы Вары.

В Карловых Варах Искуи Абалян отдыхала не в первый раз. Это место всегда впечатляет певицу чистотой воздуха и живописными пейзажами.

Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский-4

Но, пожалуй, больше всего это лето запомнилось шоу-мену Денису Дудинскому. Известный путешественник уже успел побывать в юго-восточной Азии. 

Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский-6

Но самым ярким событием стала для него собственная свадьба. На днях Денис Дудинский и Екатерина Раевская весело и шумно, в компании большого количества гостей отпраздновали создание своей семьи.

Впечатления звёзд о проведённом лете: Святослав Позняк, Искуи Абалян и Денис Дудинский-8

21 августа молодожёны отправятся в свадебное путешествие. Но не на райский остров, чтобы понежиться на пляже, а на таинственный остров – Мадагаскар.

# общество # Звезды # Фотофакт # Белорусские исполнители # Святослав Позняк # Искуи Абалян # Денис Дудинский

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