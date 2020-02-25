Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета не только рассчитывала на поддержку, но и сама предложила собственную помощь в сохранении исторической памяти. Брестчанка Наталья Ильницкая уже на протяжении трех лет в Польше ищет снесенные памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так в городе над Бугом появилась «Аллея памяти». Кристина Протосовицкая встретилась с неравнодушным автором этого благородного проекта. Этот сюжет продолжает серию наших репортажей к предстоящему юбилею Великой Победы.

Наталья Ильницкая, предприниматель:

Когда мы увидели в 2017 году по телевизору, что принято решение поляками сносить памятники, мы решили, что попробуем их забрать. Конечно, очень многие не верили, что у нас что-то получится. Но у нас получилось.

На то, чтобы вывезти из Польши первый мемориал, у брестчанки Натальи Ильницкой ушел год. Год упорных переписок и переговоров – от Минкульта до МИДа. Забрали его из небольшого городка Лидзбарк-Варминьски на севере страны. Решение о сносе памятников советской эпохи, в том числе в честь Красной Армии, в Польше приняли три года назад. Тогда их насчитали 469. Наталья Ильницкая:

Мы сначала написали письмо в Министерство иностранных дел, нам написали, что они не возражают. Потом написали в наше белорусское Министерство культуры. Они сказали, что даже если нужно, окажут помощь. Мы написали 11 писем в каждое воеводство. Откуда получали ответы – ехали, просили, договаривались о том, чтобы нам отдали эти памятники.

Спустя три года Наталье удалось своими силами вернуть 13 памятников советским солдатам со «свалки» польской истории. Признается, была бы возможность – вывезла и сотню. Ее семью, как и каждого белоруса, война не прошла стороной. Отец был в партизанах, а муж служил в Афганистане. Трепет к памяти тех, кто отдает свою жизнь на поле боя, в крови.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Дело хлопотное. Чтобы памятник, а по сути такой конструктор из него, оказался по эту сторону Буга, требуются не меньше трех месяцев. Сперва, чтобы отыскать его в Польше, а затем, соблюдая все нормы законодательства, транспортировать в Брест. Здесь им будут возвращать «лицо». К делу уже привлекли художника-реставратора. Серей Казак больше 50 лет в искусстве – известен своими историческими полотнами. Говорит, у каждого памятника свой диагноз, но главное – смертельных нет.

Сергей Козак, художник-реставратор:

Он был черным. Мне пришлось его обшкуривать от сажи и швы заделывать, где-то лики поправлять. В Польше все памятники хранятся в разобранном состоянии. Если повезет – находят на складах, нет – под открытым небом. Металлические детали – звезды и таблички – с ними дела обстоят сложнее. Иногда отыскать помогают сами местные жители.

Наталья Ильницкая:

Фотографии давали поляки. Давали фотографию, как он был установлен, в каком месте и как он выглядел в собранном виде. И сейчас по этим фотографиям – они у нас есть все в базе – мы будем собирать их.

Каждый памятник займет свое место на «Аллее памяти». Уже известно, что мемориал заполнят не меньше 15 экспонатов. Бесснежная зима позволяет работать над его созданием и в феврале. В планах – много зелени и цветов, дорожки, малые архитектурные формы. Пока справляются своими силами, но не откажутся и от помощи – успеть нужно до 9 мая.

Наталья Ильницкая:

Здесь будут две звезды, здесь будет написано «Аллея памяти» и «Слава советским воинам». Здесь будет установлен камень, на котором будет написано, когда открыта аллея.