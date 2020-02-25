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Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь

25 февраля 2020 19:54
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Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета не только рассчитывала на поддержку, но и сама предложила собственную помощь в сохранении исторической памяти. Брестчанка Наталья Ильницкая уже на протяжении трех лет в Польше ищет снесенные памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так в городе над Бугом появилась «Аллея памяти».

Кристина Протосовицкая встретилась с неравнодушным автором этого благородного проекта. Этот сюжет продолжает серию наших репортажей к предстоящему юбилею Великой Победы.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-1

Наталья Ильницкая, предприниматель:
Когда мы увидели в 2017 году по телевизору, что принято решение поляками сносить памятники, мы решили, что попробуем их забрать. Конечно, очень многие не верили, что у нас что-то получится. Но у нас получилось.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-4

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-6

На то, чтобы вывезти из Польши первый мемориал, у брестчанки Натальи Ильницкой ушел год. Год упорных переписок и переговоров – от Минкульта до МИДа. Забрали его из небольшого городка Лидзбарк-Варминьски на севере страны. Решение о сносе памятников советской эпохи, в том числе в честь Красной Армии, в Польше приняли три года назад. Тогда их насчитали 469.

Наталья Ильницкая:
Мы сначала написали письмо в Министерство иностранных дел, нам написали, что они не возражают. Потом написали в наше белорусское Министерство культуры. Они сказали, что даже если нужно, окажут помощь. Мы написали 11 писем в каждое воеводство. Откуда получали ответы – ехали, просили, договаривались о том, чтобы нам отдали эти памятники.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-9

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-11

Спустя три года Наталье удалось своими силами вернуть 13 памятников советским солдатам со «свалки» польской истории. Признается, была бы возможность – вывезла и сотню. Ее семью, как и каждого белоруса, война не прошла стороной. Отец был в партизанах, а муж служил в Афганистане. Трепет к памяти тех, кто отдает свою жизнь на поле боя, в крови.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-14

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Дело хлопотное. Чтобы памятник, а по сути такой конструктор из него, оказался по эту сторону Буга, требуются не меньше трех месяцев. Сперва, чтобы отыскать его в Польше, а затем, соблюдая все нормы законодательства, транспортировать в Брест.

Здесь им будут возвращать «лицо». К делу уже привлекли художника-реставратора. Серей Казак больше 50 лет в искусстве – известен своими историческими полотнами. Говорит, у каждого памятника свой диагноз, но главное – смертельных нет.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-17

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-19

Сергей Козак, художник-реставратор:
Он был черным. Мне пришлось его обшкуривать от сажи и швы заделывать, где-то лики поправлять.

В Польше все памятники хранятся в разобранном состоянии. Если повезет – находят на складах, нет – под открытым небом. Металлические детали – звезды и таблички – с ними дела обстоят сложнее. Иногда отыскать помогают сами местные жители.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-22

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-24

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-26

Наталья Ильницкая:
Фотографии давали поляки. Давали фотографию, как он был установлен, в каком месте и как он выглядел в собранном виде. И сейчас по этим фотографиям – они у нас есть все в базе – мы будем собирать их.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-29

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-31

Каждый памятник займет свое место на «Аллее памяти». Уже известно, что мемориал заполнят не меньше 15 экспонатов. Бесснежная зима позволяет работать над его созданием и в феврале. В планах – много зелени и цветов, дорожки, малые архитектурные формы. Пока справляются своими силами, но не откажутся и от помощи – успеть нужно до 9 мая.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-34

Наталья Ильницкая:
Здесь будут две звезды, здесь будет написано «Аллея памяти» и «Слава советским воинам». Здесь будет установлен камень, на котором будет написано, когда открыта аллея.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-37

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-39

Память о 600 тысячах советских солдат, отдавших свою жизнь за освобождение Польши, продолжит жить уже по другую – белорусскую сторону Буга.

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-42

Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь-44

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Наталья Ильницкая # Сергей Козак # Фотофакт

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