Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Новости Беларуси. Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в Витебске, причем в автобусах и троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица стала третьим городом в Беларуси, где рассчитаться в общественном транспорте можно сервисом «Оплати».

Система крайне проста: достаточно отсканировать QR-код и в один клик оплатить проезд. И это только первый плюс системы, которую сегодня тиражируют в Борисове, Гомеле и Витебске.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:

Она не только для транспорта и не только для личных переводов друг другу, не только для оплаты платежей ЕРИП – она для всего. Мы хотим сделать так, чтобы вы могли все свои платежи сделать с помощью этой системы. И тогда она будет очень оптимальной, очень высокоэффективной. И будет на каждую транзакцию очень-очень мало стоить.

Платежный сервис «Оплати» – по сути, это кошелек в телефоне. Сегодня им уже можно рассчитываться за проезд, товары и услуги. Причем без комиссии и пластиковых карт.