Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов

Новости Беларуси. Необычное дерево засияло в центре столицы. Пятиметровое растение, украшенное 6 тысячами светодиодов, появилось на площади Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое оригинальное дизайнерское решение представил Мингорсвет. Каждая веточка алюминиевого дерева бережно продумывалась архитекторами. А если такая задумка придется минчанам по вкусу, то подобные композиции появятся и на других площадках.

Юрий Сасов, старший мастер электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:

Планируем воплощать эту идею по проспектам, на площадках – Дворец спорта, парк Победы – такие же, только другая цветовая гамма, возможно, с переливающимся светом.

К слову, в украшении столицы могут поучаствовать и сами жители. Свои предложения можно отправить на сайт Мингорсвета.