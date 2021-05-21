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«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»

21 мая 2021 14:16
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Новости Беларуси. Белорусский союз молодежи принимает заявки на участие в национальном сельскохозяйственном проекте «Властелин села». Например, в Вилейском районе желающих уже несколько, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«За звание «Властелина села» поборются молодые семьи». В Беларуси стартовал проект, который объединяет тысячи жителей

«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»-1

Традиционно в конкурсе участвуют молодые семьи с детьми, в которых одному из супругов не больше 31 года. Также семья должна проживать в сельской местности более трех лет и вести собственное хозяйство. Участники смогут не только продемонстрировать трудовые навыки, но и блеснуть творческими способностями. В 2021 году организаторы также обещают удивить зрителей новыми и не менее интересными заданиями.

Заявки на участие принимают до 1 июня.

«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»-4

Маргарита Каркоцкая, исполняющая обязанности первого секретаря Вилейского РК ОО «БРСМ»:
Действительно очень интересный и очень важный конкурс, поскольку он позволяет повысить престиж деревень, также позволяет раскрыть творческий потенциал молодых семей. Можно сказать, что он объединяет молодые семьи. Очень интересные моменты в плане награждения участников конкурса. Если сравнить с прошлым годом, семья-победитель у нас выиграла теленка. Теленка они назвали Борька. Они растят этого теленка, он стал членом семьи. Также вторая семья получила поросенка в подарок.

«Семья-победитель у нас выиграла телёнка». Какие призы ждут участников конкурса «Властелин села»-7

Областной этап конкурса пройдет до 1 июля. В финале семья-победитель будет бороться за главный приз на празднике «Купалье» в Александрии.

# Сельское хозяйство # общество # Маргарита Каркоцкая # Фотофакт

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