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II региональный кадровый форум в Минске собрал более 100 специалистов

24 июля 2018 20:40
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Новости Беларуси. Второй региональный кадровый форум собрал специалистов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Участники обсудили современные подходы к работе с руководящими кадрами в учреждениях здравоохранения, образования и других организациях. Чтобы решить проблемные вопросы, на форуме собрались более 100 специалистов из всех районов.

II региональный кадровый форум в Минске собрал более 100 специалистов-1

Юрий Кривошеев, начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня у нас интересный обстоятельный разговор с теми людьми, которые должны увидеть молодые наши кадры, обеспечить работу с резервом кадров, обеспечить их рост. Мы должны увидеть сегодня в нашем молодом поколении тех новых руководителей, которые в ближайшей перспекиве заступят на самые высокие государственные должности.

II региональный кадровый форум в Минске собрал более 100 специалистов-4

Владимир Пискижев, начальник главного управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома:
Минщина кадрами обеспечена. Профессиональными, теми, которые способны решать поставленные задачи. Есть необходимость сменяемости кадрового состава, этот процесс непрерывный. Вопрос подготовки, закрепления молодых кадров на своих рабочих местах.

II региональный кадровый форум в Минске собрал более 100 специалистов-7

Для каждого района попытались разработать собственную систему взаимодействия кадров: посетили районные больницы, школы и промышленные предприятия. Акцент в этом году сделали на работу с молодыми специалистами.

Кстати, к 1 августа 2018 года в центральном регионе ожидают пополнение выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений.

# Государственная социальная политика # общество # Юрий Кривошеев # Владимир Пискижев # Фотофакт

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