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«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах

19 февраля 2018 10:19
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Новости Беларуси. Спецоперация сотрудников милиции, МЧС и военных. В Минской области водителей квадроциклов взяли под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах-1

Патруль исследовал территорию как с земли, так и с воздуха с помощью квадрокоптеров. Они кружили над сельскохозяйственными угодьями. Буквально по следам на снегу правоохранители вычислили проблемные районы.  

«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах-4

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:  
В ходе масштабной отработки у нас возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов. В трех случаях их транспортные средства поставлены на охраняемую стоянку. Главная претензия была связана с тем, что на транспортное средство не имелось никакой документации об их принадлежности.

«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах-7

  

«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах-9

Такие рейды будут проводиться и в последующем. Их цель – мониторинг ситуации и встречи с нарушителями. Несмотря на то, что вездеходы оправдывают свое название, путь для них необходимо выбирать по существующим правилам. За их нарушение грозит штраф – более 350 рублей.  

# общество # Фотофакт # Евгений Сачек # Правила дорожного движения

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