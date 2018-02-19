«Возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов». В Минской области милиция, МЧС и военные взяли под контроль езду на вездеходах

Новости Беларуси. Спецоперация сотрудников милиции, МЧС и военных. В Минской области водителей квадроциклов взяли под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спецоперация сотрудников милиции, МЧС и военных. В Минской области водителей квадроциклов взяли под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патруль исследовал территорию как с земли, так и с воздуха с помощью квадрокоптеров. Они кружили над сельскохозяйственными угодьями. Буквально по следам на снегу правоохранители вычислили проблемные районы.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В ходе масштабной отработки у нас возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов. В трех случаях их транспортные средства поставлены на охраняемую стоянку. Главная претензия была связана с тем, что на транспортное средство не имелось никакой документации об их принадлежности.
Такие рейды будут проводиться и в последующем. Их цель – мониторинг ситуации и встречи с нарушителями. Несмотря на то, что вездеходы оправдывают свое название, путь для них необходимо выбирать по существующим правилам. За их нарушение грозит штраф – более 350 рублей.