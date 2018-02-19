Митрополит Павел отмечает 65-летие в первый день Великого поста

Новости Беларуси. 19 февраля у православных христиан начался Великий пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он самый строгий и продолжительный в году и длится семь недель.
Завершается празднованием Пасхи, которая в 2018 году приходится на 8 апреля.
В первые два и в последний день поста православная церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время обходится в пище без мяса, яиц и молочных продуктов. Ну а главное – духовное спокойствие.
Примечательно, что именно сегодня, 19 февраля, 65-летие отмечает Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. С Днем рождения его поздравил Президент Александр Лукашенко.