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Митрополит Павел отмечает 65-летие в первый день Великого поста

19 февраля 2018 09:18
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Новости Беларуси. 19 февраля у православных христиан начался Великий пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он самый строгий и продолжительный в году и длится семь недель.  

Завершается празднованием Пасхи, которая в 2018 году приходится на 8 апреля.  

Митрополит Павел отмечает 65-летие в первый день Великого поста-1

В первые два и в последний день поста православная церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время обходится в пище без мяса, яиц и молочных продуктов. Ну а главное – духовное спокойствие.  

Примечательно, что именно сегодня, 19 февраля, 65-летие отмечает Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. С Днем рождения его поздравил Президент Александр Лукашенко.  

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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