Митрополит Павел отмечает 65-летие в первый день Великого поста

Новости Беларуси. 19 февраля у православных христиан начался Великий пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он самый строгий и продолжительный в году и длится семь недель.

Завершается празднованием Пасхи, которая в 2018 году приходится на 8 апреля.