Вертолёт МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров

Новости Беларуси. МЧС Беларуси окажет помощь турецким спасателям в тушении лесных пожаров. Вертолет Ми-8 вылетел в Турцию 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летный и технический составы будут нести дежурство до октября.

Белорусские спасатели уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями. Наши авиаторы тушили пожары в Греции, России, Латвии, Грузии, также помогали пострадавшим от наводнения жителям Сербии.