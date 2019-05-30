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Вертолёт МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров

30 мая 2019 06:33
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Новости Беларуси. МЧС Беларуси окажет помощь турецким спасателям в тушении лесных пожаров. Вертолет Ми-8 вылетел в Турцию 29 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летный и технический составы будут нести дежурство до октября.

Вертолёт МЧС Беларуси вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров-1

Белорусские спасатели уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями. Наши авиаторы тушили пожары в Греции, России, Латвии, Грузии, также помогали пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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