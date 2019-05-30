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В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»

30 мая 2019 06:49
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Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. В молодежной столице Беларуси 30 мая пройдет республиканский «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»-1

Главной площадкой станет ледовая арена, где соберутся практически 2000 ребят со всей Беларуси. Лучшие выпускники и учителя получат награды. После гостей праздника ожидает концерт с участием звезд белорусской эстрады.

В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»-4

Кстати, телевизионную картинку концерта обеспечивает команда телеканала СТВ.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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