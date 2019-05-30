В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»

Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. В молодежной столице Беларуси 30 мая пройдет республиканский «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной площадкой станет ледовая арена, где соберутся практически 2000 ребят со всей Беларуси. Лучшие выпускники и учителя получат награды. После гостей праздника ожидает концерт с участием звезд белорусской эстрады.