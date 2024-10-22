Возможности у государства есть! Какую соцподдержку оказывают молодым белорусским семьям?

В Беларуси проходит неделя родительской любви. Это время между двумя праздниками: Днем матери и Днем отца. Впрочем, мы всегда, каждую минуту, каждую секунду и до последнего вздоха любим наших детей и чтим родителей. Это время – возможность больше внимания уделить укреплению семейных ценностей, поддержки материнства и детства, ну и не забыть про наших прекрасных пап, без которых в счастливой и полноценной семье никуда. Мы дети, пока с нами наши родители. В ток-шоу «Большой город» на СТВ расскажем о том, какие они – герои нашего времени, которые посвятили себя детям и семье.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Социальная поддержка семьи начинается еще задолго до рождения ребенка. При медицинском сопровождении беременности, при оказании помощи в родах, поддержка материальная в виде назначения пособий по беременности и родам, в последующем декретный отпуск. Все это сопровождается выплатами, которые позволяют семье чувствовать себя уверенно в финансовом плане и не ущемлять ни себя, ни ребенка в самом необходимом, что нужно для полноценного воспитания и существования семьи. Конечно, определенный рывок в развитии соцподдержки сделан в 2015 году, когда принята и утверждена программа семейного капитала. И за период действия этой программы количество многодетных семей в Минске выросло на 50% .

Это и поддержка в части строительства жилья, наверное, самая весомая, и на совещании, которое прошло на этой неделе, обсуждались вопросы дальнейшего развития системы поддержки, в частности программа семейного капитала. Президентом поддержана идея продления программы. В то же время семьи есть, которые достигли пенсионного возраста и воспитывают детей. Там обсуждались снятия ограничений на выплату пенсий.

Также с 1 января заработает дополнительная поддержка молодых семей, пересмотрена система назначения пособия, именно акцент сделан на женщин, которые не имеют продолжительного стажа. Раньше выплаты были привязаны к бюджету прожиточного минимума, сейчас – к минимальной заработной плате, и соответствующие выплаты уже для студенческих семей, для молодых семей будут усилены. Все меры, которые обсуждались на совещании, именно направлены на то, чтобы усилить поддержку государства. Как было заявлено, возможности у государства есть. Потому те предложения, которые внесены, они поддержаны и, надеюсь, в ближайшее время будут реализованы.