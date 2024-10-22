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Брестская областная больница отмечает 80-летие

22 октября 2024 13:36
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Флагман здравоохранения первого региона. Брестской областной больнице – 80 лет. Сегодня это современное медицинское учреждение знают не только у нас, но и далеко за пределами Беларуси. Брестские врачи одними из первых в стране освоили трансплантологию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская областная больница отмечает 80-летие-2

Пересадку почки, к примеру, здесь провели в 2011 году. А сегодня такие операции буквально поставили на поток. Орган уже пересаживали более 580 раз. Причем не только белорусам, но и иностранцам. Также медики оказывают высококвалифицированную помощь жителям области по замене тазобедренных и коленных суставов. 

Успешно развиваются офтальмология, УЗИ-диагностика и урология. На высоком уровне в областной клинике не только диагностика и лечение. 2 года назад учреждение получило статус научной организации. 185 врачей-хирургов прошли курсы повышения квалификации в Гродненском медицинском университете.

Брестская областная больница отмечает 80-летие-4

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:
Мы обязаны выполнять сегодня научные исследования. Это научные исследования, которые нужны здравоохранению. Это очень важно. Есть люди, которые хотят это выполнять. У нас на сегодняшний день 13 сотрудников являются аспирантами очно-заочной аспирантуры в разных институтах или университетах нашей страны. 

Это та молодежь, которая имеет небольшой опыт практической работы, но которая уже хочет стать учеными. Это тоже очень похвально. 

Брестская областная больница отмечает 80-летие-6

За 80 лет существенно изменился облик больницы, внедрены новые технологии и методы диагностики. Но неизменной осталась атмосфера отзывчивости. Коллектив вырос до 2 тысяч человек. Есть и те, кто трудится более 30 лет.

Брестская областная больница отмечает 80-летие-8

Александр Коваленко, заведующий центром экстренной медицинской помощи Брестской областной клинической больницы:
За время моей работы в больнице произошли просто великие изменения в лучшую сторону. Улучшилась и диагностика, и лечение. Поэтому постоянный приток новых кадров. Можно смело оставлять больницу, есть на кого. Это люди, которые показали себя и квалифицированными специалистами, и просто хорошими людьми, врачами, которые по-доброму относятся к своим пациентам. 

Брестская областная больница отмечает 80-летие-10

Сегодня больница продолжает развиваться. Полным ходом идет строительство хирургического корпуса. Это одна из основных строек в здравоохранении Брестской области. Его оснастят самым современным оборудованием.

# Учреждения здравоохранения

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