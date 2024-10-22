Брестская областная больница отмечает 80-летие

Флагман здравоохранения первого региона. Брестской областной больнице – 80 лет. Сегодня это современное медицинское учреждение знают не только у нас, но и далеко за пределами Беларуси. Брестские врачи одними из первых в стране освоили трансплантологию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пересадку почки, к примеру, здесь провели в 2011 году. А сегодня такие операции буквально поставили на поток. Орган уже пересаживали более 580 раз. Причем не только белорусам, но и иностранцам. Также медики оказывают высококвалифицированную помощь жителям области по замене тазобедренных и коленных суставов. Успешно развиваются офтальмология, УЗИ-диагностика и урология. На высоком уровне в областной клинике не только диагностика и лечение. 2 года назад учреждение получило статус научной организации. 185 врачей-хирургов прошли курсы повышения квалификации в Гродненском медицинском университете.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:

Мы обязаны выполнять сегодня научные исследования. Это научные исследования, которые нужны здравоохранению. Это очень важно. Есть люди, которые хотят это выполнять. У нас на сегодняшний день 13 сотрудников являются аспирантами очно-заочной аспирантуры в разных институтах или университетах нашей страны. Это та молодежь, которая имеет небольшой опыт практической работы, но которая уже хочет стать учеными. Это тоже очень похвально.

За 80 лет существенно изменился облик больницы, внедрены новые технологии и методы диагностики. Но неизменной осталась атмосфера отзывчивости. Коллектив вырос до 2 тысяч человек. Есть и те, кто трудится более 30 лет.

Александр Коваленко, заведующий центром экстренной медицинской помощи Брестской областной клинической больницы:

За время моей работы в больнице произошли просто великие изменения в лучшую сторону. Улучшилась и диагностика, и лечение. Поэтому постоянный приток новых кадров. Можно смело оставлять больницу, есть на кого. Это люди, которые показали себя и квалифицированными специалистами, и просто хорошими людьми, врачами, которые по-доброму относятся к своим пациентам.