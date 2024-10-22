Телефонные мошенники из Брестской области выманили у белорусов более 4 млн рублей

За отмывание денег телефонных мошенников задержаны четверо жителей Брестской области. По оперативной информации Департамента финансовых расследований, эта группа лиц на протяжении 2 лет приобретала криптовалюту за похищенные у белорусов деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впоследствии цифровые активы оседали в криптокошельках еще одного участника преступной схемы. Он выступал в качестве посредника между задержанными и сотрудниками колл-центра. Телефонные мошенники, работающие в нем, под видом инвестиций выманивали финансовые средства у людей, обещая хороший заработок. Но богатели только сами преступники.

Оперативный работник Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Ежедневно в начале дня реквизиты работающих сегодня карт-счетов направлялись посреднику, который впоследствии передавал эти реквизиты лицам, совершавшим звонки в мессенджерах Viber и Telegram гражданам Беларуси. Звонившие под предлогом получения дохода от инвестирования денежных средств в драгоценные металлы, газ, нефть, акции крупных компаний убеждали граждан переводить денежные средства на соответствующие карт-cчета.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

В ходе производства неотложных следственных и других профессиональных действий у подозреваемых изъяты 25 банковских пластиковых карт, более 40 сим-карт операторов мобильной связи, 16 мобильных телефонов и средства компьютерной техники, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.