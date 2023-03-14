«Возможность выйти на 1 миллиард долларов товарооборота». Эксперты обсуждают переговоры Лукашенко и Раиси

Новые контракты, совместные проекты в промышленности и дорожная карта всестороннего партнерства. Визит Александра Лукашенко в Иран называют переломным моментом в развитии двусторонних отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня переговоры обсуждают в экспертном сообществе.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Глава белорусского государства Александр Григорьевич Лукашенко совершает ряд эпохальных визитов. Первый визит, который был, в Арабские Эмираты, Зимбабве, затем следующий визит в Китайскую Народную Республику. Сегодня визит в Исламскую Республику Иран. Поэтому, конечно, это все звенья одной цепи и подтверждает эту многовекторную политику, которую мы избрали еще вначале. Александр Григорьевич это подчеркивал, говорил, что Республика Беларусь будет развиваться многовекторно. И мы придем в те страны, которые готовы с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Движение в этом направлении началось еще раньше, когда наша страна проявила интерес к Шанхайской организации сотрудничества. И были встречи и в Душанбе в 2021 году, и в Самарканде в 2022 году. И сегодня мы видим, что создается вот эта ось от Минска до Пекина, до Тегерана, до других стран.
Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран.
Петр Петровский, политолог:
Самое главное соглашение – это наше соглашение по созданию совместных предприятий. Потому что Беларусь, белорусская промышленность, машиностроение очень комплементарны к иранской экономике. Это прежде всего работа горнодобывающей промышленности, те же МАЗы, БелАЗы, специальная техника, коммунальная техника, в которой нуждается иранская экономика. Второй момент сельскохозяйственный. Потому что Ирану нужна наша животноводческая продукция, наша сельскохозяйственная продукция, наши удобрения, наш семенной фонд. Это большущая перспектива для белорусско-иранских отношений. Как специалисты говорят, у нас возможность выйти на 1 миллиард долларов товарооборота. Я думаю, что это возможно и реально и для Беларуси, и для Ирана.
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