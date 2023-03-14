«Возможность выйти на 1 миллиард долларов товарооборота». Эксперты обсуждают переговоры Лукашенко и Раиси

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глава белорусского государства Александр Григорьевич Лукашенко совершает ряд эпохальных визитов. Первый визит, который был, в Арабские Эмираты, Зимбабве, затем следующий визит в Китайскую Народную Республику. Сегодня визит в Исламскую Республику Иран. Поэтому, конечно, это все звенья одной цепи и подтверждает эту многовекторную политику, которую мы избрали еще вначале. Александр Григорьевич это подчеркивал, говорил, что Республика Беларусь будет развиваться многовекторно. И мы придем в те страны, которые готовы с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Движение в этом направлении началось еще раньше, когда наша страна проявила интерес к Шанхайской организации сотрудничества. И были встречи и в Душанбе в 2021 году, и в Самарканде в 2022 году. И сегодня мы видим, что создается вот эта ось от Минска до Пекина, до Тегерана, до других стран.

Лукашенко: я посмотрел, что вы творите, вы меня поражаете! Итоги визита в Иран.